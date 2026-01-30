Israele: "Attacco Usa all'Iran in pochi giorni". E Teheran attacca: "Pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue"

All'indomani dell'inserimento dei pasdaran nell'elenco delle organizzazioni terroristiche da parte dell'Ue, le tensioni tra Iran e il blocco occidentale rimangono molto elevare.Secondo i media israeliani, gli Usa attaccheranno nel giro di pochi giorni, se non addirittura di poche ore, mentre varie opzioni sono state presentate al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra cui anche un'incursione di truppe americane sul terreno.
Media: cacciatorpediniere Usa attracca in porto Israele sul Mar Rosso
Un cacciatorpediniere lanciamissili americano ha attraccato nella città portuale israeliana di Eilat, sul Mar Rosso. Ne dà notizia il Times of Israel. Secondo l'esercito israeliano, l'arrivo del cacciatorpediniere era pianificato in anticipo e rientrava nell'ambito della cooperazione in corso tra le Idf e l'esercito statunitense. Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno trasferito risorse militari in Medio Oriente, aumentando la potenza di fuoco e le capacità difensive disponibili nella regione e dando al presidente Donald Trump la possibilità di lanciare un attacco all'Iran, sullo sfondo dell'uccisione di manifestanti da parte del regime. Le navi da guerra americane navigano regolarmente nella zona del Mar Rosso, sebbene il loro arrivo al porto di Eilat sia raro.
Nyt: fra opzioni presentate a Trump anche incursione truppe
Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono state presentate ulteriori opzioni militari per un eventuale attacco nei confronti dell'Iran. Lo scrive il New York Times che cita funzionari statunitensi. Il quotidiano afferma che tra le opzioni prese in considerazione ci sono potenziali incursioni delle truppe statunitensi su strutture all'interno dell'Iran, anche se Trump non ha ancora deciso se attaccare o meno. Al momento il tycoon - viene spiegato ancora - sta usando con Teheran un approccio simile a quello usato con il Venezuela rafforzando le forze nelle vicinanze del Paese e minacciando il suoi leader di accettare le sue richieste o, in alternativa, di affrontare un'azione militare.
Media: Regno Unito pronto a seguire Ue su messa al bando pasdaran
Anche il Regno Unito si sta preparando a mettere al bando il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran dopo che ieri l'Unione Europea ha accettato di includere l'IRGC nella sua lista delle organizzazioni terroristiche. Lo riporta il Times. Il ministero dell'Interno britannico ha confermato al quotidiano che sta preparando una legge per mettere al bando i pasdaran e alcune fonti affermano che sarà pronta entro la fine dell'anno.
Stato maggiore iraniano: "Pasdaran terroristi? Conseguenze ricadranno su Ue"
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, in una dichiarazione, ha condannato la designazione delle Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica da parte dell'Ue, avvertendo: "Le pericolose conseguenze di questa decisione ostile e provocatoria ricadranno direttamente sui responsabili politici europei". "L'azione irrazionale, irresponsabile e detestabile dell'Ue è stata indubbiamente intrapresa in obbedienza alle politiche egemoniche e disumane di Stati Uniti e Israele, e riflette la profondità dell'ostilità e del risentimento dei leader del blocco nei confronti dell'Iran, delle sue forze armate e della sua sicurezza", ha aggiunto, citato dall'Irna. Nel frattempo, il Ministero degli Esteri iraniano, in una dichiarazione rilasciata ieri sera, ha definito la decisione dell'Ue "illegale, provocatoria e ipocrita", affermando: "Gli europei dovrebbero essere ritenuti responsabili di questa misura offensiva, che mira a compiacere Israele e i suoi sostenitori guerrafondai negli Stati Uniti".
Media israeliani: attacco Usa entro pochi giorni
L'attacco americano in Iran potrebbe verificarsi entro poche ore o giorni. Lo scrive il quotidiano israeliano 'Maariv', secondo cui l'escalation con l'Iran si sta avvicinando a una fase decisiva. Stati Uniti e Israele - riporta ancora - sono in stato di allerta e si stanno preparando a un conflitto regionale di vasta portata. Secondo 'Maariv', mentre l'Iran sta alzando il livello di allerta, l'esercito statunitense è pronto con le sue armate sia in cielo che in mare. Tra l'altro, ieri navi da guerra americane, aerei da rifornimento e altri caccia hanno continuato ad arrivare nella regione.
Trump: "Abbiamo molte grandi navi, sarebbe fantastico se non dovessimo usarle"
"Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che salpano per l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come riporta la Cnn.