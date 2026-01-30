L'opposizione occupa la sala stampa della Camera: annullate tutte le conferenze per ordine pubblico

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs sta occupando la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, è prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l'iniziativa per "impedire l'ingresso di nazisti nel palazzo". La sala è stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele.

Fra i deputati di opposizione presenti nella sala stampa della Camera ci sono per il M5s il capogruppo Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri. Gianni Cuperlo, Arturo Scotto, Marco Sarracino, Matteo Orfini e il senatore Filippo Sensi per il Pd e per Avs i deputati Filiberto Zaratti, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Tutti gli esponenti di opposizione mostrano la Costituzione.

C'è anche il deputato leghista Domenico Furgiuele. "Fatemi fare la conferenza stampa", ha detto ai colleghi parlamentari. "Il documento che avete in mano prevede anche la presentazione di proposte di legge popolari, questo vogliamo fare", ha replicato il leghista. "Si definiscono fascisti loro - la controreplica del dem Arturo Scotto - leggo: 'è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista'", ha aggiunto leggendo la Costituzione. "Sono cittadini che sono venuti qui a spese loro, voi siete della Ztl", ha insistito Furgiuele. "Io sto sul Raccordo anulare, mentre quelli di CasaPound stanno a spese nostre da una vita qui a Roma", ha risposto il dem Filippo Sensi. "Nella settimana del Giorno della Memoria arrivano gli skinhead: non sono opinioni, sono crimini", ha chiosato il capogruppo M5S Riccardo Ricciardi.

"Sono un europarlamentare e sono a Bruxelles a lavorare. In ogni caso quella promossa dall'onorevole Furgiuele è una attività degna di plauso: aprire le porte della nostra casa della democrazia a chi democraticamente ha delle proposte legislative da fare". Così a LaPresse l'eurodeputato e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, a proposito della presentazione della proposta di legge popolare sulla remigrazione. "Non sono manifestanti che spaccano, appiccano il fuoco, distruggono e devastano né occupatori abusivi di spazi privati né forsennati che bloccano la circolazione o i pubblici servizi. Sono solo cittadini che si vogliono fare civilmente sentire da chi li rappresenta. Ma la sinistra ha il vizio di voler decidere chi possa e chi non possa parlare. Ringraziando anche Trump, quei tempi sono finiti", aggiunge.

A seguito dell'occupazione della sala da parte dell'opposizione, sono state annullate tutte le conferenze stampa di oggi. Lo annuncia una nota di Montecitorio. Poco prima della nota tutti i giornalisti che attendevano la conferenza stampa convocata da Furgiuele con Casapound erano stati fatti uscire dalla sala stampa della Camera, al momento occupata dei Deputati delle opposizioni.

"Noi non abbiamo rapporti con Vannacci e con nessuno del governo", l'hanno detto gli esponenti del

comitato Remigrazione e riconquista che si trovano fuori Montecitorio: "Noi - sottolineano - vogliamo rimpatriare anche l'immigrazione regolare con incentivi volontari, perché è in atto una sostituzione dei popoli europei"