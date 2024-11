Bridget Jones, una notizia fa infuriare i fan: lo spoiler 

Ascolta ora 00:00 00:00

Per vederlo in sala in Italia bisognerà aspettare il 27 febbraio 2025, eppure Bridget Jones 4 - Un amore di ragazzo ha già cominciato a far parlare di sé e le reazioni non sono rosee come ci si poteva aspettare all'inizio. Il quarto capitolo della saga dedicata al personaggio interpretato da Renée Zellweger è tratto dal romanzo di Helen Fielding che, già all'uscita, non aveva accontentato le aspettative delle lettrici. Ora anche la pellicola - il cui titolo originale è Bridget Jones: Mad about the boy - sembra dover procedere sulla stessa strada. Ma qual è il motivo che si cela dietro lo scontento che, in queste ore, si sta diffondendo in rete?

Tutto comincia dalla diffusione del primo trailer del film, in cui si svela il destino dei personaggi dopo la fine del precedente film, Bridget Jones's Baby. In esso viene mostrato al pubblico come Bridget (Zellweger), diventata ormai una donna matura e madre di due figli, è alle prese con un evento tragico che nessuno sembra disposto ad accettare, la morte dell'amatissimo Mark Darcy (il personaggio interpretato da Colin Firth). Il quarto film, dunque, si apre con la notizia che Bridget Jones è vedova già da quattro anni, incapace di superare la morte del compagno avvenuta in Sudan. Una morte che il pubblico non ha voluto né potuto accettare. La trama del film è incentrata proprio sull'elaborazione del lutto da parte di Bridget che, insieme agli amici di sempre e all'aiuto di una dottoressa (Emma Thompson) cercherà il modo di rimettere insieme i pezzi della propria vita e, perché no, ritrovare l'amore. Nel film tornerà anche Hugh Grant nei panni dell'affascinante e sleale Daniel Cleaver.

Secondo i fan, però, la morte di Mark Darcy non solo non era necessaria, ma rappresenta una sorta di scorciatoia narrativa presa da scrittrice e sceneggiatura per far andare avanti la saga e spremere più denaro. Secondo molti, la morte di Mark Darcy rappresenta un tradimento proprio nei confronti del pubblico, che per tre film ha sospirato in attesa che Bridget e Mark avessero il loro meritato lieto fine e che ora, invece, si trovano davanti a un lungometraggio che sembra voler snaturare personaggi e trama. Sui social non si sono fatti attendere i commenti arrabbiati degli spettatori più affezionati. Sulla pagina ufficiale del film su Instagram, ad esempio, si leggono commenti come: "Hanno rovinato tutto, uccidendo Mr. Darcy solo per fare un altro film sempre uguale", oppure "perché far morire Mark? Amo Bridget, però la loro storia d'amore era la ragione per cui sono sempre stata fan," o ancora: "Assolutamente no. Non riesco a credere che avete ammazzato Mark Darcy".

Tra i commenti ci sono anche quelli di coloro che sottolineano come la morte di Darcy fosse già stata raccontata nel libro uscito anni fa e che non si tratta, dunque, della decisione della produzione del film. Ma questa puntualizzazione non serve a placare l'animosità di chi si sente tradito da quella che considerava la sua saga di confort e che ora si è trasformato in un film drammatico in cui l'eroina finisce con l'innamorarsi di un ragazzo molto più giovane di lei. "Il 50% del pubblico se ne è andato," scrive qualcuno. "Che razza di disastro", commenta qualcun altro. Su Instagram, inoltre, è nato anche un hashtag che recita No Darcy No Bridget, sottintendendo che alcuni fan hanno deciso di non vedere il film al cinema per mostrare il proprio disappunto.

Nonostante questo, però, sono molti anche quelli che dicono di non vedere l'ora di vedere il nuovo film: sono i fan che hanno sempre seguito la saga non per la storia d'amore, ma per la sua protagonista. Il cuore del racconto, infatti, è sempre stata proprio Bridget Jones e le sfide che doveva affrontare: dall'essere una trentenne zitella con un corpo non conforme ai problemi lavorativi mentre era alla ricerca di una carriera. Gli uomini, nella storia di Bridget, sono sempre stati dei capitoli, non la storia intera.

Per questo, molti spettatori sono comunque felici di poter vedere di nuovo Bridget Jones, con la sua solita goffaggine, la sua lingua lunga e la sua capacità di mettersi sempre nei guai più imbarazzanti. Difficilmente Bridget Jones sarà un flop al botteghino, nonostante il fortissimo scontento per la morte di Darcy.