Il caldo non frena gli incassi

Si temeva che il gran caldo dell'ultimo fine settimana potesse tenere lontani dalle sale i cinefili incalliti. In realtà, i dati raccontano di due segni positivi, sia rispetto a sette giorni fa (crescita del 35%), sia nei confronti ad analogo periodo 2024 (sfiorando, addirittura, il raddoppio). Insomma, i titoli in programmazione, evidentemente, valgono il viaggio in sala, a cominciare dal nuovo riuscito Dragon Trainer che ha debuttato, primo, con 2.359.707 euro, nonostante la concorrenza di un altro prodotto per famiglie come Lilo & Stitch (nella foto). Il live action Disney, infatti, aggiunge altri 1.003.234 euro per arrivare a un passo dal tetto dei 20 milioni di botteghino complessivo (19.932.367 euro). Discreto, in terza posizione, l'esordio dello spin-off Ballerina, dove, oltre ai soldi di incasso (511.829 euro), si contano i morti che seminano i due protagonisti. Bisogna scendere poi all'ottavo posto, con 55.922 euro, per trovare un'altra novità, ovvero il riuscito thriller Heart Eyes - Appuntamento con la Morte, dove un serial killer colpisce a San Valentino. Parte nono, con 37.

098 euro, l'horror norvegese The Dark Nightmare che rispecchia i canoni del filone, con una futura mamma minacciata da un demone. Briciole per altre due novità rimaste ben al di fuori della top ten, vale a dire lo spagnolo Volveréis (15.856 euro) e l'americano La mia amica Zoe (12.049 euro).