Al via Capalbio Film Fest: arriva la kermesse tra cinema, arte e sostenibilità

Al via dal 14 al 17 settembre il Capalbio Film Festival, kermesse tra cinema, arte e sostenibilità ambientale diretto da da Steve Della Casa e Daniele Orazi. Il focus della manifestazione, dal libro allo schermo, vuole creare un ipotetico fil rouge che connette il festival settembrino con quello agostano. Si punta tutta l'attenzione sul racconto e sulla sceneggiatura, attraverso la lente di ingrandimento della scrittura cinematografica.

I quattro giorni di festival sono costellati di incontri e di dibattiti con registi, sceneggiatori, autori e interpreti, che approfondiranno la fase realizzativa di un film e di una produzione televisiva tra aspetti creativi e produttivi partendo dalla scrittura. Sono previste anche le consegne di alcuni premi, e in questa edizione è previsto il premio alla Sceneggiatura Capalbio Film Festival 2023 per la sceneggiatrice Federica Pontremoli come riconoscimento per il film "Il Sol dell’Avvenire" di Nanni Moretti. E ancora, il premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2023 al produttore Carlo Degli Esposti, che per l’occasione introdurrà la proiezione speciale di Call My Agent stagione 1.

Quest'anno, come madrina del festival è stata scelta l'attrice Margherita Buy e insieme a lei saliranno sul palco Liliana Cavani, recente Leone d’oro alla Carriera alla Mostra del cinema di Venezia, ma anche Claudia Gerini, Francesca Inaudi e Paolo Costella, sceneggiatore del suo ultimo film "L’ordine del tempo". Presenti alla kermesse anche il regista Niccolò Falsetti, che presenterà "Margini" con Silvia D’Amico tra le interpreti del film. Con Laura Luchetti regista de "La bella Estate", liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, ci saranno i protagonisti Yle Vianello e Andrea Bosca.

Numerosi i patecipanti che nel corso delle serate intratterranno il pubblico e dialogheranno sui principali temi della manifestazione. Spazio anche ai temi ambientali con il focus dal titolo Cinema verde: illuminare la sostenibilità per sconfiggere l’eco-ansia moderato da Carlo Alberto Pratesi, presidente di EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability. Tra gli altri, parteciperanno all'incontro anche Anna Foglietta, Anne de Carbuccia, la scrittrice e attivista Paola Boncompagni, Alessandro Esposito.