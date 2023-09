Capalbio Film Fest, terza serata della kermesse tra talk, proiezioni e dj set

Primi due giorni di grandi risultati per il Capalbio Film Fest, la kermesse cinematografica in corso del borgo medioevale toscano fino a domani, domenica 16 settembre. Anche quella di oggi sarà una serata particolarmente pregna di eventi al Cinema Tirreno di Borgo Carige, dove alle 16 si alzerà il sipario sul primo appuntamento del cartellone: sarà consegnato il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2023 al produttore Carlo Degli Esposti. Lo stesso, alle 16.30 prenderà parte al talk "Call My Agent", un incontro speciale con Steve Della Casa e Daniele Orazi. Con loro ci saranno anche il regista Luca Ribuoli e gli interpreti Marzia Ubaldi, Filippo de Carli e Francesco Russo.

Un ulteriore talk è in programma alle 17, quando Piera Detassis sarà sul palco con l’attrice e regista Micaela Ramazzotti nell'ambito dell'approfondimento "Siamo serie. Consigli interessati delle attrici agli sceneggiatori maschi". A seguire, alle 17.30 si aprirà il talk "Fantozzi di Paolo Villaggio. Dal libro al film all’opera teatrale". In questo spazio di discussione. Steve Della Casa dialogherà con il regista Davide Livermore che porterà a teatro i personaggi creati da Paolo Villaggio con lo spettacolo "Fantozzi. Una tragedia", che sta creando molta attesa per il debutto ed è uno dei più attesi della prossima stagione del Teatro Nazionale di Genova.

Alle 18 ci sarà la proiezione di "Cattiva Coscienza", film di Davide Minnella, introdotto al Cinema Tirreno dallo stesso regista e dagli attori Francesco Scianna e Filippo Scicchitano. La pellicola è uscita quest'anno, lo scorso luglio, e racconta le vicissitudini di Filippo, avvocato di successo e fidanzato perfetto. La sua vita non sembra avere mai sbavature, si muove in maniera lineare liscia: il protagonista fa sempre la cosa giusta al momento giusto. E tutto questo è possibile perché a "governare" Filippo c'è una coscienza esterna, rappresentata da Otto, che gli dice sempre cosa fare, quando farlo e come farlo. Ma un'esistenza così perfetta a un certo punto deve mostrare un cedimento e quando Filippo riesce a sottrarsi dal controllo di Otto la sua vita cambia. È colpo di fulmine con Valentina, ragazza che vive su canoni opposti rispetto ai suoi ma è proprio quella confusione ad attrarlo. Da qui in poi la vita di Filippo cambia per sempre.

La serata del Capalbio Film Festival prosegue poi con un'altra proiezione, il documentario "Enzo Jannacci – Vengo Anch’io" di Giorgio Verdelli. La pellicola è stata presentata alla recente Mostra del Cinema di Venezia e nel Cinema Tirreno verrà proposta in presenza del regista e del produttore, Nicola Giuliano. La terza serata si concluderà in Piazza della Repubblica a Borgo Carige: alle 22.30, infatti, è in programma il Capalbio Film Festival Party DJ Set: ad animare la serata, alla consolle ci saranno l’attore e conduttore televisivo Riccardo Rossi e Steve Della Casa.