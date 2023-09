Capalbio Film Festival, seconda serata con “Margini” e “Il sol dell’Avvenire”

Buona la prima per la kermesse Capalbio Film Festival, rassegna tra arte, cinema e sostenibilità ambientale in corso nella splendida cornice del borgo medioevale in provincia di Grosseto. Da ieri, e fino al 17 settembre, sono numerosi gli eventi in programma per scoprire le nuove proposte cinematografiche italiane ma anche discutere di temi legati alla cultura e all'arte di ampio respiro. Quest'oggi l'appuntamento è alle 16, quando al cinema Tirreno di Borgo Carige è in programma la proiezione di "Margini", film di Niccolò Falsetti, che sarà presente al festival con Silvia d’Amico e Francesco Turbanti, tra gli interpreti del film.

"Margini" è un film musicale del 2022 che incentra la sua narrazione su tre ragazzi punk che vivono in una delle tante realtà di provincia del nostro Paese, dove vogliono portare il concerto di una grande band americana, i Defense. È ambientato a Grosseto nel 2008 e porta sullo schermo uno spaccato della società italiana, politicamente orientato, che vede i protagonisti barcamenarsi tra feste dell'Unità e sagre di paese pur di non smettere di suonare. Al centro del film le loro avventure, i sogni e la tenacia di un gruppo di giovani che rincorre un sogno contro tutti i pregiudizi. Il film si sviluppa attorno a un contrattempo che impedisce alla band di provincia di andare a Bologna a suonare per i Defence ed e a quel punto che iniziano a nascere le dinamiche che poi portano alla conclusione della pellicola. "Margini" è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno, ricevendo il premio del pubblico.

La rassegna, poi, proseguirà alle ore 18 con il riconoscimento alla sceneggiatrice Federica Pontremoli per il film "Il Sol dell’Avvenire" di Nanni Moretti. Il film, che ha partecipato alla Mostra del cinema di Venezia di quest'anno, e che vede la partecipazione anche di Margherita Buy, madrina del Capalbio Film Festival, verrà proiettato al termine della presentazione. Quindi, alle 20 è in programma "Il più bel secolo della" mia vita di Alessandro Bardani presentato dal regista e degli sceneggiatori Maddalena Ravaglia e Leonardo Fasoli. A chiudere la seconda serata di proiezioni è prevista "La bella estate", film di Laura Luchetti liberamente ispirato dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese. In sala, con la regista, ci saranno gli interpreti Yile Yara Vianello e Andrea Bosca.