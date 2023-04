Cattive acque, la storia dell'avvocato che sfidò una multinazionale che inquinava l'acqua

Cattive acque è il film che va in onda questa sera, in seconda serata, alle 23.26 su Iris. Si tratta di una pellicola tratta da una storia vera diretta da Todd Haynes, incentrata su un avvocato che combatté contro un'azienda responsabile di aver inquinato il sistema idrico di Parkersburg, in West Verginia.

Cattive acque, la trama

Uscito in Italia nel 2020, poco prima della chiusura generale per la pandemia, Cattive acque racconta la storia dell'avvocato Robert Bilott (Mark Ruffalo) che viene coinvolto da un vecchio conoscente, Wilbur Tennant (Bill Camp) in un'azione legale che prende il via quando Wilbur presenta delle prove video della morte di ben centonovanta mucche, avvenuta non per cause naturali. In un primo momento il legale non accetta il caso, preso com'è dai molti impegni lavorativi. Ma quando Robert si reca nella sua città natale, a Parksburg in West Virginia, Wilbur riesce a mostrargli finalmente i filmati che dimostrerebbero la morte degli animali a causa di una malattia che Wilbur ritiene essere una conseguenza delle azioni compiute dall DuPont, una multinazionale locale. Per l'avvocato inizierà allora un lavoro durissimo, volto a portare a galla la verità sulla contaminazione del sistema idrico del luogo che mette a repentaglio la vita di molti contadini della zona. E non solo.

La vera storia dietro il film

Non è certo una novità la tendenza dell'industria della settima arte di portare sul grande schermo delle storie vere che simboleggiano quasi la biblica lotta tra Davide e Golia. Storie in cui una manciata di uomini, più o meno comuni, vengono portati davanti agli occhi della giustizia per mettere un freno ai soprusi perpetrati da grandi aziende. Un po' quello che si vedeva, ad esempio, in Erin Brokovich. Todd Haynes ha deciso di proseguire questo filone narrativo, raccontando una storia vera che, nella cultura americana, si è trasformata nell'ossessione di un legale contro più di una multinazionale che ha svelato i limiti della sanità pubblica statunitense e che è emersa nel 2016 grazie a un articolo apparso sul New York Times in cui si analizzava da vicino l'operato di Robert Bilott.

La storia di questo professionista del foro inizia, secondo la ricostruzione fatta dal The Guardian, nel 1998, quando venne avvicinato - proprio come si vede nel film con Anne Hathaway - da un contadino che era convinto che parte dei suoi animali avevano perso la vita a causa di un deflusso di elementi chimici - noti come PFOS e PFOA - presenti nel sistema idrico e causato dalla DuPont e dalla Chemours Co, ma utilizzati anche da altre compagnie. Si tratta di sostanze perfluoroalchiliche e, nello specifico, di sostanze che non esistono in natura, ma sono state create dall'uomo e che sono persistenti, perciò "durano" molto a lungo dopo la loro produzione. Composte da catene di carbonio, queste sostanze vengono utilizzate in molti ambiti industriali, ma molte compagnie ne hanno interrotto o modificato la produzione proprio per i pericoli che potrebbero rappresentare per la salute.