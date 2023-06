Il colore della libertà, il figlio del Ku Klux Klan che divenne il primo attivista bianco per i diritti civili

Il colore della libertà è il film diretto da Barry Alexander Brown nel 2020 che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola che punta a portare sul grande schermo una storia vera ed è infatti tratto dall'autobiografia di Bob Zellner che si intitola The wrong side of Murder Creek.

Il colore della libertà, la trama

Nella torrida estate del 1961 dell'Alabama, il giovane Bob Zellner (Lucas Till) è alla ricerca di materiale da poter utilizzare nella sua tesi, incentrata sulle relazioni interraziali. Frequentatore di un college destinato a soli studenti bianchi e figlio di un ministro metodista, Bob si trova di punto in bianco nel mezzo delle celebrazioni per l'anniversario dal boicottamento dei bus di Montgomery, da quando cioè Rosa Parks si è rifiutata di cedere un posto a un passeggero bianco. Per Bob quell'incontro sarà il primo di una serie di "scoperte" che lo farà entrare, nel sospetto degli afroamericani e nel nel disgusto dei suoi amici bianchi, nel movimento per i diritti civili. Nipote di un membro del Ku Klux Klan, Bob si troverà presto a dover difendere la sua decisione di combattere da incendi, aggressioni e persino tentativi di impiccaggione da parte di quelli che considerava suoi amici e che ora, invece, sono una minaccia da non sottovalutare, perché potrebbe costargli la vita.

La vera storia dietro il film

Il colore della libertà è uno di quei film che punta a portare sul grande schermo storie che magari non sono così conosciute fuori dai confini nazionali e che meriterebbero di essere conosciute a livello universale. Sono le storie di persone comuni che realizzano qualcosa di eroico, esseri umani come tanti che invece di rimanere a guardare prendono in mano la situazione e cercano, nel loro piccolo e con le loro possibilità, di cambiare il mondo. Anche se solo un pezzetto per volta. La storia di Bob Zellner rientra proprio in questa categoria di narrazioni. Classe 1939 e registrato all'anagrafe come John Robert Zellner, Bob Zellner è passato alla storia per essere stato il primo uomo bianco a unirsi al Comitato Studentesco per la Coordinazione Non Violenta (SNCC) e alle lotte per i diritti civili. Secondo il sito ufficiale del comitato, per la sua decisione di entrare nel movimento per i diritti degli afroamericani, Bob Zellner ha dovuto affrontare numerose sfide, a partire dagli epiteti tutt'altro che lusinghieri che gli venivano rivolti, che puntavano alla sua fede politica ma anche alla sua sessualità. Il punto principale della storia di Bob Zellner è il fatto che non si trattava di un semplice "bianco". L'Alabama,negli anni '60, era ancora profondamente radicato nelle sue idee razziste di segregazione: un bianco che "passava dalla parte" degli afroamericani era un evento più unico che raro, perché equiparabile all'atto di una persona di voltare le spalle a tutta una serie di credo e convinzioni culturali che molti pensavano essere radicati nella mentalità delle persone del luogo.