Comanda Luca Guadagnino

Non è stato un fine settimana da incorniciare, considerando l'attesa per l'uscita in sala di certi film italiani di «peso». Sicuramente, Luca Guadagnino, con After the Hunt Dopo la Caccia, ha fatto il suo e non solo per il primo posto tra i film più visti. Il debutto, da 619.785 euro, è stato migliore di tanti suoi titoli precedenti e quasi in linea con Chiamami col tuo nome. Vedremo, nelle prossime settimane, se i buoni segnali di sabato e domenica, dove ha performato meglio, diventeranno certezze (ieri ha aggiunto 46.129 euro), grazie anche a un cast che allinea Andrew Garfield, Julia Roberts, Chloë Sevigny. Si deve scendere al quarto posto per trovare un'altra new entry, ovvero l'horror Black Phone 2 (481.507 euro in 5 giorni), con Ethan Hawke che minaccia ancora le sue vittime, sempre nei panni de Il Rapace. Quinto è il delicato film di Aronadio, Per te, incasso di 378.938 euro, con il personaggio di Edoardo Leo alle prese con una malattia neurodegenerativa, circondato dall'affetto della sua famiglia. Tra le novità, ottavo posto per Eddington, di Ari Aster, con 144.

336 euro, nonostante la presenza di Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler. Solo nono, con 139.161 euro, invece, Amata, film sulla maternità diretto da Elisa Amoruso, con la Leone e Accorsi. Il box office è stato di 4.052.313 euro, circa un terzo in meno di analogo periodo 2024.