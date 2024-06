Tra commedie romantiche e distopici: i film da non perdere stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra serata all'insegna di Euro 2024 è quella di Rai 1, che trasmette la partita tra Scozia e Svizzera in prima serata. Per coloro che non sono appassionati di calcio e non hanno interesse a scoprire quali saranno le squadra a passare il turno, la prima serata offre numerose pellicole. Ecco allora quali sono i film principali da vedere stasera in tv.

Stasera in tv: una guida alla prima serata

Il cacciatore di ex

Il primo film tra quelli disponibili stasera in tv è quello in onda alle 21.25 sul canale Nove. Si tratta de Il cacciatore di ex, una commedia romantica e brillante che vede come protagonisti Jennifer Aniston - l'ex Rachel di Friends - e Gerard Butler. La storia è quella di un ex poliziotto che si è dovuto reinventare come cacciatore di taglie, al punto da non essere più ben visto dai suoi colleghi, mentre i clienti non si fidano molto dei suoi metodi. Per il protagonista le cose sembrano andare per il verso giusto quando viene incaricato di catturare e consegnare alla giustizia la sua ex moglie (Aniston), che è accusata di non essersi presentata in tribunale per rispondere alle accuse per offese a pubblico ufficiale. La donna, che è una giornalista professionista, si è trasformata in una sorta di latitante per seguire il suo ultimo pezzo, ma il protagonista è determinato a consegnarla. Anche se questo significa rimettere in tavola le carte del loro matrimonio naufragato.

Sotto il sole della Toscana

Classico film da vedere in estate è Sotto il sole della Toscana, che è disponibile stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie. Il film rientra in quella corrente cinematografica tutta hollywoodiana che tende a vedere l'Italia come un paese magico, romantico e pieno di possibilità. Protagonista della vicenda è una donna americana (Diane Lane) che, dopo un divorzio e un viaggio in Italia, decide di trasferirsi nel Bel Paese, all'interno di un casolare un po' diroccato. Il cambiamento radicale la porterà a scontrarsi con le sue paure e a conoscere anche diversi personaggi che diventeranno parte di una famiglia allargata. Nel cast del film anche la Sandra Oh di Grey's Anatomy e Raoul Bova.

The Island

Di tutt'altra atmosfera è il lungometraggio disponibile stasera in tv alle 21.10 sul canale 20 Mediaset: The Island. Diretto da Michael Bay il film è un distopico ambientato nel 2019 (il film è del 2005), in cui la Terra è diventata tossica per gli essere umani a causa di una contaminazione. I sopravvissuti vivono in delle strutture controllate, piene di regole e dogmi da seguire. L'unico posto ancora libero e bello è un'isola che sembra uscire direttamente dal paradiso terrestre, a cui si accede solo attraverso la vincita di una lotteria. Il protagonista (interpretato da Ewan McGregor) è uno dei pochi che mette in discussione la narrazione dei fatti. Quando egli scopre che l'isola non è quello che si pensa e che può rappresentare un pericolo per la sua amica (Scarlett Johansson), l'uomo dovrà fare di tutto per portare a galla segreti e misteri.

Hazzard

Disponibile alle 21.14 su TwentySeven c'è il film diretto da Jay Chandrasekhar, Hazzard. Tratto dall'ominima e fortunatissima serie tv, il lungometraggio racconta la storia dei cugini Bo e Luke (Seann William Scott e Johnny Knoxville) che finiscono col diventare quasi degli eroi scanzonati nella contea di Hazzard, a bordo della loro riconoscibilissima e iconica automobile, la General Lee. In questo remake della serie appaiono anche Burt Reynolds e Jessica Simpson.

Il re scorpione

L'ultimo figlio tra quelli che vi consigliamo di recuperare questa sera in tv è Il re scorpione, il film del 2001 che ha cooperato a rendere famoso Dwayne "The Rock" Johnson. Il film è ambientato nel 3000 a.C., a Gomorra, dove un terribile sovrano, Memnon, è determinato ad avere il monopolio su tutto il deserto, anche se questo significa trucidare tutte le tribù che vivono tra le dune e che, soprattutto, non si sono inginocchiate al suo potere.

Le tribù, che fino a quel momento non avevano mai trovato un punto d'accordo, decidono di allearsi per sconfiggere il nemico comune e mantenere la propria libertà. Per questo viene scelto Mathayus, il re scorpione, di modo che possa fronteggiare Memnon. Appuntamento alle 21.15 su Italia 2.