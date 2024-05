Friends, 10 curiosità che (forse) non sapevi sulla serie tv

Ci sono serie tv che, a dispetto dell'età anagrafica, non hanno una vera e propria data di scadenza. Serie televisive che hanno cooperato a creare un immaginario collettivo condiviso, che hanno saputo rivoluzionare il modo di raccontare storie sul piccolo schermo e che, in questo modo, hanno sconfitto la prova del tempo. In questa categoria rientra senza dubbio Friends, la serie firmata da David Crane e Marta Kauffman e andata in onda per la prima volta nel 1994 e conclusasi dieci anni dopo, il 6 maggio del 2004. Proprio in occasione dei vent'anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio, abbiamo deciso di raccontarvi dieci curiosità che forse non conoscete ancora sulla sitcom che ha dettato il passo per tutti gli anni Novanta e buona parte degli anni Duemila, capace di irretire così tanto gli spettatori da spingere anche a una reunion sui generis.

Le curiosità che non sai su Friends

Il cambio degli appartamenti

Forse non tutti i fan e gli spettatori di Friends hanno notato un cambiamento che è stato fatto in corsa, durante la messa in onda della prima stagione dello show. Nei primi episodi, infatti, l'appartamento di Joey e Chandler era il numero 4, mentre quello di Monica in cui va a vivere anche Rachel era contrassegnato con il numero 5. Ben presto, però, gli sceneggiatori si resero conto che quei numeri potevano rappresentare un'incongruenza, dal momento che le case dei protagonisti si trovano all'ultimo piano di un edificio molto alto. Per questo gli appartamenti hanno cambiato il numero, diventando il 19 e il 20,

La controfigura in campo

Dal momento che Friends è una serie molto lunga, sia per numero di episodi che per numero di stagioni, capitava a volte che le riprese facessero uso di controfigure degli attori principali. Così, quando non era strettamente necessario che essi fossero in scena - magari perché la ripresa era di spalle e quindi non c'era bisogno di inquadrare il viso - erano le controfigure a prestare la propria presenza. Tuttavia, non sempre in fase di montaggio la produzione è stata brava a nascondere queste "presenze esterne". È il caso, ad esempio, del quinto episodio dell'ottava stagione, in cui il personaggio di Phoebe (Lisa Kudrow) è seduta sul divano del Central Perk e parla con Monica. A interpretare quest'ultima nella scena di spalle, però, non è Courteney Cox, ma una controfigura di cui viene inquadrato il viso, come si vede al secondo undici del video che segue.

La relazione tra Monica e Chandler non era prevista

Nonostante i fan di Friends siano spesso affezionati alla relazione tira e molla tra Ross e Rachel, una delle coppie più amate è quella composta da Monica e Chandler, quest'ultimo interpretato dal compianto Matthew Perry. Negli episodi in cui gli amici si trovano a Londra per il matrimonio tra Ross e Emily, i due dovevano solo andare a letto insieme e concludere lì la faccenda. Tuttavia, quegli episodi vennero registrati con il pubblico presente e quando si scoprì che i due erano stati a letto insieme, gli spettatori impazzirono di gioia. Con una reazione del genere, gli sceneggiatori compresero che non avrebbero potuto liquidare la faccenda come avevano previsto.

Pablo era... italiano

Nel settimo episodio della prima stagione, che in italiano ha il titolo di A lume di candela, fa il suo ingresso in scena il personaggio di Pablo, che nella versione nostrana viene presentato come un focoso spagnolo per cui Rachel (Jennifer Aniston) perde la testa. Nella versione originale, invece, Pablo si chiama Paolo ed è un ragazzo italiano che ha ancora qualche problema con la lingua inglese e che affascina Rachel con il fascino dell'uomo mediterraneo. A interpretare Paolo/Pablo c'era l'attore Cosimo Fusco.

Crossover con un'altra serie

Sempre riguardo all'episodio Lume di candela, una curiosità che forse non tutti sanno è che il blackout che dà il via alla trama della puntata è frutto di un crossover con un'altra serie tv. A causare la mancanza di corrente in tutta New York, infatti, è il personaggio di Ira (John Pankow) di Innamorati Pazzi, nel sesto episodio della terza stagione dal titolo Una questione di onestà. Il blackout non viene raccontato solo in Friends, ma anche nella sitcom Madman of the People. Inoltre Lisa Kudrow aveva preso parte a Innamorati Pazzi, in veste di una cameriera di nome Ursula. Questo stesso personaggio verrà usato anche in Friends, e sarà la gemella "cattiva" di Phoebe.

Il cameo di Robin Williams non era previsto

Friends è stata una serie il cui successo ha spinto molte star di Hollywood ad accettare di partecipare in cameo più o meno grandi: attori come Brad Pitt, Julia Roberts e George Clooney sono apparsi in vari episodi dello show. Tra queste grandi star ci fu anche Robin Williams, protagonista di una scena in compagnia di Billy Crystal nella terza stagione. Come scrive Screenrant, il cameo non era nella sceneggiatura e fu completamente improvviso e improvvisato. I due si trovavano nei pressi del set in cui si stava girando lo show e decisero di fare una scena. Tutti i dialoghi - comprese le interruzioni e le reazioni dei sei amici protagoniste - sono improvvisati.

Friends non doveva chiamarsi Friends

Non tutti sanno che Friends non era il titolo originale che sceneggiatori e produttori avevano pensato. Nelle prime fasi della lavorazione, infatti, la sitcom avrebbe dovuto intitolarsi Six of One e poi Insomnia Café. In un secondo momento il titolo si trasfermò in Friends like us. A quel punto si decise per un titolo che fosse più semplice e immediato e la scelta ricadde proprio su Friends.

Dove è stata girata la sigla?

Uno degli aspetti più iconici di Friends è senza dubbio la sigla, che si srotola sulle note del brano I'll be there for you dei The Rembrandts. La sigla venne girata alle quattro di notte, in inverno, con gli attori costretti a patire il freddo. Solo che non venne girata a New York, dove è ambientata la serie, ma negli Warner Bros. Studio, a Los Angeles. Oggi è possibile visitare lo studio 10, quello dove è stata girata la gran parte dello show. Proprio per questo, lo studio oggi si chiama The Friends Stage.

La gita a Las Vegas

È diventata leggenda, come si legge anche su Marie Claire, la gita che i sei protagonisti fecero a Las Vegas prima di iniziare le riprese della prima stagione. Uno dei produttori li accompagnò in città e rimase con loro alla cena che si svolse allo Spago, un ristorante all'interno del Caesar's Palace, lo stesso hotel che verrà poi utilizzato nei due episodi di Friends ambientati nella città nel deserto del Nevada. La gita venne fatta per dare agli attori la possibilità di divertirsi per la prima volta nel completo anonimato, visto che tutto il cast tecnico era convinto che Friends sarebbe diventato un successo mondiale. Non avevano torto.

La vera identità dell'Uomo Nudo

Uno dei personaggi secondari e iconici di Friends è l'Uomo Nudo: un nudista che abita nell'appartamento dall'altra parte della strada rispetto a quello di Monica e Chandler, che poi verrà affittato da Ross. Se all'inizio l'Uomo Nudo era solo un'"entità" di cui si parlava, in due occasioni il personaggio si vede in scena, sebbene la sua faccia non venga mai inquadrata. Questo ha fatto sì che l'identità dell'attore rimanesse "segreta" fino al 2016, quando venne svelata da un'"indagine" dell'Huffington Post.