"The Conjuring" parte bene

Debutta, benissimo, al primo posto, con un gran incasso (3.964.285 euro), The Conjuring: Il Rito Finale (voto 5/6, nella foto Vera Farmiga), con i Warren alle prese con una minaccia oscura del passato, ben confezionata, ma tutto sa di già visto. Secondo è il romantico Material Love (voto 6 e 683.097 euro), con Dakota Johnson alle prese con il classico triangolo amoroso, film da San Valentino, ma molto divertente. Gli inossidabili I Puffi Il Film (voto 5/6), sono terzi con 423.084 euro; il troppo, stroppia, con alti e bassi, nella storia, in CGI, che ruota intorno al rapimento del Grande Puffo, anche se ai bimbi piacerà. Dietro Troppo Cattivi 2, ecco I Roses (voto 7, 185.609 euro), remake riuscito de La Guerra dei Roses, che adatta la guerra coniugale ai nostri giorni, tra stress e social; ottimi, davvero, i due litiganti, Olivia Colman e Benedict Cumberbatch. Esordio al sesto posto, con 146.912 euro, per il riuscito Elisa (voto 6,5), sul tema della colpa, con una grande Barbara Ronchi, qui donna che ha ucciso la sorella. Il cartone Una sorellina per Peppa Pig (voto 6), precede Di Gregorio, nono con Come ti muovi, sbagli (voto 6, 65.

343 euro), dramedy dai buoni sentimenti, dove un prof deve ospitare figlia e nipoti. Favino, convincente, è decimo (63.167 euro), invece, con Enzo (voto 6), storia di un 16enne, borghese, che decide di fare il muratore, tra lotta di classe e di sentimenti.