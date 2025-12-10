A scuola il canto di Natale in arabo, il ghanese nel presepe e Zalone: quindi, oggi…

- Il tempo rimargina le ferite, per carità. Però fa un po’ sorridere che Gianfranco Fini, dopo aver sciolto AN e cercato di uccidere il centrodestra sognato da Berlusconi, oggi vada a pontificare alle festa di quel partito (FdI) che ha sostituito AN e che governa grazie al centrodestra che lui cercò di affossare. Boh, contenti voi…

- Io non ho dubbi che utilizzare gli asset russi per finanziare la ricostruzione di Kiev sia “illegale”, come dicono molti. E non so nemmeno sia sua una grande idea. Però era “illegale” anche invadere il Donbass. Se di fronte alle guerre noi ci facciamo problemi di “legalese”, siamo messi male.

- Stupenda intervista al Corsera di Pietro Valsecchi, il produttore che ha scoperto Zalone come comico da film. Ci racconta alcune cose di Luca Medici che forse potevamo anche immaginare: che a un certo punto è diventato ossessionato dal primo posto, oltre che dal cash, che Tolo Tolo ha avuto difficoltà a partorirlo, che la regia gli è stata affidata perché Nunziante voleva così tanti soldi da farsi cacciare, che con quel film Zalone “non voleva più far ridere”. “Aveva bisogno di essere accettato dall’intellighenzia di sinistra, che non l’aveva capito. È un democristiano fino al midollo, voleva il riconoscimento di quel mondo e quando l’ha avuto l’ha snobbato”. Stupendo. Speriamo solo che il film che uscirà ora sia come i primi. Zalone deve far ridere, non riflettere.

- È brutto, lo so. Ma quando Giorgia Meloni spiega a Zelensky che per far finire la guerra occorre fare concessioni territoriali perché occorre restare sulla scia degli Usa visto che “da sola l’Ue non può tutelarvi” non sta “abbandonando Kiev”. Sta solo facendo un discorso razionale. Logico. Non ideologico.

- Io non ho nulla contro Benigni, ma è mai possibile che ormai il cristianesimo ce lo deve spiegare lui invece dei preti?

- É scandaloso che i giornali, quelli più grandi e progressisti, non scrivano da nessuna parte che i tre presunti stupratori di Roma sono africani o nordafricani. Sì, è vero: anche gli italiani stuprano. Ma se a commettere la violenza sono tre “ospiti”, magari anche irregolari, che qui non dovrebbero esserci, la faccenda si fa un tantino più fastidiosa. Il male esiste e non possiamo evitare gli abusi di chi nasce qui, ma quelli di chi non dovrebbe vivere con noi possiamo anche farne a meno.

- Sono stati condannati a un anno di carcere per lesioni aggravate i quattro militanti di CasaPound Torino accusati dell'aggressione al giornalista de La Stampa Andrea Joly. Sono contento. Mi aspetto però che adesso accada lo stesso a quei Pro Pal che hanno quasi cavato un occhio al collega durante una delle loro manifestazioni “pacifiche”.

- Tutti contenti che il cibo italiano sia patrimonio immateriale dell’Unesco. Fichissimo. Ma quindi? Niente. Domani continueremo a mangiare la pasta come sempre. E gli americani insisteranno con le loro fettuccine Alfredo e l’ananas sulla pizza. Purtroppo.

- Pare che Rosy Bindi sarà il volto testimonial della campagna per il No al referendum sulla giustizia. A sinistra sì che se ne intendono di marketing.

- Il premio per la storia del 2025 lo vince il ghanese che a Galatone, vicino Lecce, s’è nascosto nel presepe fingendosi una statua. Pizzicato dal sindaco, che l’ha visto muoversi, è stato arrestato perché latitante. Siamo un mondo meraviglioso.

