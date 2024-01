Continua la saga di Top Gun, arriva il capitolo 3: accordo fra Tom Cruise e Warner Bros

C'è l'accordo per la realizzazione di un nuovo capitolo di Top Gun, celebre saga sull'aeronautica che ha appassionato milioni di spettatori dal lontano 1986, anno di uscita del primo film. Alcuni giorni fa è stata diffusa la notizia di un'intesa raggiunta fra Warner Bros e Tom Cruise, indiscusso protagonista che nella pellicola veste i panni di Pete "Maverick" Mitchell.

I fan, dunque, possono cominciare ad attendere il film numero tre, anche se l'uscita nelle sale non è proprio imminente.

Il successo di Top Gun: Maverick

A spingere per un proseguimento della saga anche il successo riscosso da Top Gun: Maverick, secondo capitolo uscito tanti anni dopo il primo film. Top Gun, infatti, risale all'ormai lontano 1986, quando un giovane Tom Cruise prestava il suo volto al tenente Pete "Maverick" Mitchell. Il sequel, arrivato ben 36 anni dopo, è stato lanciato nei cinema - con molte perplessità da parte di alcuni - nel 2022. Si è trattato di un vero e proprio successo, con un guadagno al botteghino di oltre 1,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Da qui l'accordo fra la star Tom Cruise e Warner Bros. Top Gun 3 si farà, anche se al momento non è possibile sapere quando. Anche Top Gun: Maverick, del resto, aveva richiesto una lunga attesa, e il sentore è che anche stavolta ci sarà un po' da aspettare prima di vedere di nuovo in azione il capitano Pete "Maverick" Mitchell e i suoi fidati compagni. Cruise, fra l'altro, si trova impegnanto con le riprese di Mission: Impossible (atteso per il 2025), dunque non potrà mettersi subito al lavoro per la saga.

Da sottolineare il fatto che Cruise abbia firmato con Discovery un accordo relativo allo sviluppo di nuovi film e non solo. Si tratta di una novità, dato che fino a questo momento l'attore è sempre stato molto legato a Paramount.

La possibile data d'uscita

Nel prossimo Top Gun dovremmo rivedere, oltre a Tom Cruise, anche i giovani attori Miles Teller e Glen Powell. La regia dovrebbe ancora una volta essere affidata a Joseph Kosinski, mentre Ehren Kruger si occuperà dello script. Stando ad alcuni rumors, il film dovrebbe essere atteso per il 2026.