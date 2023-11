Cosa c'è stasera in tv: 5 consigli per i film da vedere

Cosa c'è stasera in tv? Per aiutarvi a scegliere cosa vedere in televisione in questa uggiosa serata di inizio novembre, ecco una lista dei principali lungometraggi che verranno trasmessi in chiaro questa sera, dalla commedia ai film d'avventura, passando anche per l'animazione.

Cosa vedere stasera in tv

Arma Letale 3

Il primo film che vi consigliamo, per questa sera, è il terzo capitolo della saga cult Arma letale, che vede come protagonisti Mel Gibson e Danny Glover. Diretto da Richard Donner il film vede i due protagonisti occupati a tentare di sventare una compravendita di armi illegali, capaci persino di oltrepassare la "difesa" rappresentata dai giubbotti antiproiettili. L'appuntamento è per questa sera alle 21.00 su Iris.

Black Sea

Alle 21.10 su Rai Movie viene trasmesso Black Sea, film diretto da Kevin Macdonald e interpretato da Jude Law. La storia è quella del Capitano Robinson che, dopo aver perso il lavoro, accetta di guidare una spedizione nel Mar Nero, dove si pensa sia "sepolto" un sommergibile nazista ricolmo d'oro, che potrebbe rimettere insieme ciò che resta della sua vita. Tuttavia l'impresa si mostrerà persino più pericolosa di quanto previsto.

Insieme per forza

Per chi è alla ricerca di risate o di una serata spensierata appuntamento alle 21.10 su TwentySeven, dove c'è Insieme per forza, terza pellicola che vede la collaborazione tra Adam Sandler e Drew Barrymore dopo Prima o poi me lo sposo e Cinquanta volte il primo bacio. In Insieme per forza i due interpretano due genitori single che, con figli al seguito, decidono di partire per un soggiorno in Africa, senza sapere che quel viaggio cambierà loro la vita.

Shrek Terzo

Alle 23.10 su TwentySeven va invece in onda Sherk Terzo, che come è facilmente intuibile dal titolo rappresenta il terzo capitolo della saga dedicata all'orco più irriverente del cinema d'animazione. In questa nuova avventura Shrek, per non dover accettare il ruolo di re nel regno di Molto Molto Lontano, decide di partire per cercare Archie, il prossimo nella linea di successione. Mentre è via, però, Shrek non sa che Azzurro sta organizzando un colpo di stato per riprendersi quello che sospetta gli sia stato sottratto ingiustamente. E la vita di Fiona - e quella degli orchetti di cui è in dolce attesa - potrebbe essere in pericolo.

Johnny English - La rinascita

Chiudiamo la lista dei consigli inerenti i film stasera in tv con un'altra pellicola da seconda serata. Alle 23.39 su Italia 1 c'è infatti Johnny English - La rinascita, secondo capitolo della breve saga cinematografica che fa la parodia dei film sullo spionaggio e, più in particolare, di James Bond e 007.