Deadpool 2, la scena folle (e inutile) di Brad Pitt

Deadpool 2, che andrà in onda questa sera alle 21.21 su Italia 1, è il film del 2018 diretto da David Leitch che rappresenta il secondo capitolo della saga cinematografia dedicata allo scanzonato supereroe di casa Marvel. Un film a "basso costo" - circa 58 milioni come si legge su Coming Soon - che si è poi rivelato un grande successo internazionale, con quasi ottocento milioni guadagnati al box office.

Deadpool 2, la trama

Wade Wilson - meglio conosciuto come Deadpool - (Ryan Reynolds) continua a ripulire le strade della città, uccidendo i criminali. Quando, però, fallisce nell'uccidere un boss dello spaccio, Wade non sa quale tragedia lo attende: la sua amata Vanessa (Morena Baccarin), che era pronta a metter su famiglia, viene uccisa proprio dal capo della malavita. Per Wade è una tragedia senza eguali, che ben presto lo porta a tentare il suicidio. Durante la sua esperienza di pre-morte Wade rivede Vanessa, che lo lascia con un messaggio misterioso. Colosso (Andre Tricoteux) riesce però a salvare Deadpool e lo porta dagli X-Men. Qui Deadpool viene "arruolato" per salvare un giovane mutante, Firefist (Julian Dennison) talmente potente da richiamare dal futuro Cable (James Brolin), un uomo determinato a ucciderlo. Sarà proprio per salvare il ragazzo ed eliminare Cable che Deadpool metterà su una squadra di soggetti discutibili, come Domino (Zazie Beetz) e Svanitore (Brad Pitt). Cable, però, è ben determinato a portare a compimento la sua missione, perché a muoverlo c'è un movente davvero inattaccabile.

Il ruolo di Brad Pitt