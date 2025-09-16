"Demon" spinge gli incassi

Semplicemente travolgente. L'anime Demon Slayer Kimetsu No Yaiba: Il castello dell'infinito debutta alla grande, richiamando in sala tantissimi fan e trascinando anche il box office ad un +61% rispetto ad analogo periodo 2024. Sono stati 2.645.612 gli euro incassati dal film Crunchyroll e Sony Pictures, ma ancora più da record (miglior debutto di sempre per un anime) è stato l'esordio negli Usa con ben 70 milioni di dollari, che diventano quasi 353 mln a livello globale. Cifre, insomma, che farebbero la fortuna di tanti «presunti» blockbuster. Da segnalare anche l'incredibile ottimo impatto avuto sul botteghino da The Conjuring Il rito finale che in due settimane ha già incassato 7.422.730 euro. Un po' sotto le attese, invece, l'arrivo nelle sale di Downton Abbey Il gran finale (quarto, dietro Material Love), che ha messo nelle casse dei cinema 472.895 euro, risultato discreto, ma nulla più. La top ten registra altre due nuove entrate. A partire dal cartone Grand Prix, con la voce di Carlo Vanzini, partito ottavo con 125.289 euro, dovendo vedersela anche con la concorrenza de I Puffi Il Film (che è quinto, con in cassa già 2.694.378 euro).

Chiude la classifica, decima, un'altra novità: il titolo family Il mio amico pinguino, con Jean Reno che ha strappato biglietti per 77.900 euro. Fuori dai dieci La riunione di condominio e Francesco De Gregori Nevergreen.