Il diavolo veste Prada, novità sulle riprese del sequel

In un'epoca come quella attuale, in cui il cinema sembra essersi impantanato in una sequela di live action e remake, non sorprende che l'attenzione degli spettatori sia focalizzata sul ritorno di grandi storie che ha amato e, proprio per questo, tra i film più attesi della prossima stagione cinematografica c'è senza dubbio il sequel di Il diavolo veste Prada. Uscito nell'ormai lontano 2006, il film vedeva come protagonista la giovane Andrea (Anne Hathaway), una ragazza appena uscita dall'università con l'ambizione di diventare giornalista. Proprio per questo accetta di lavorare nella redazione di Runway, famosa rivista d'alta moda guidata dalla tirannica Miranda (Meryl Streep). Andrea, che non sa niente di moda e ha anche un atteggiamento quasi snob nei confronti del mondo del fashion, trova un alleato inaspettato in Nigel (Stanley Tucci), collaboratore di Miranda appassionato di moda. Ben presto la protagonista finirà col farsi sedurre dal mondo scintillante dell'alta moda, dei vestiti firmati e delle soirée di gala, al punto da diventare una sorta di rivale anche per l'altra assistente di Miranda, Emily (Emily Blunt). Il diavolo veste Prada è stato, fin dalla sua uscita in sala, un grande successo che ha finito col diventare un cult, capace ancora di registrare grandi ascolti ad ogni passaggio sul piccolo schermo. Questo anche grazie alla presenza di un personaggio come Miranda - ispirato ad Anne Wintour -, che ha finito col diventare una vera e propria icona, al punto che il suo monologo sul "ceruleo" è ancora oggi virale sui principali social media.

Proprio per tutti questi motivi, la notizia di un sequel del film ha reso molto felici gli spettatori sparsi in tutto il mondo, che non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà all'ufficio di Miranda. A dare aggiornamenti sullo stato di lavorazione del film è stata l'attrice Emily Blunt. Intervistata da Entertainment Tonight, l'attrice interprete di Emily ha confermato che la lavorazione del film è ufficialmente iniziata e che le riprese inizieranno a luglio per permettere alla produzione di rispettare la data di uscita che, come si apprende da Deadline, è attesa per il 1 maggio 2026, una data che sembra essere stata scelta per festeggiare il ventennale dall'uscita del primo capitolo di questa inattesa dilogia. Emily Blunt non si sbottona molto sulla trama, ma è lecito pensare che il lungometraggio seguirà a grandi linee il romanzo originale firmato da Lauren Weisberger e intitolato La vendetta veste Prada - Il diavolo è tornato. Nel romanzo, infatti, si apprende che sono passati dieci anni dalla collaborazione tra Andrea e Miranda. Andrea ha aperto insieme ad Emily una propria testata di successo e nel frattempo sta organizzando il suo matrimonio con uno degli scapoli d'oro di New York. La donna, però, sa che non può abbassare la guardia, perché prima o poi dovrà incontrare di nuovo Miranda Prestley, visto che lei è stata l'unica ad aver avuto il coraggio di sfidarla e di lasciare Runway prima del previsto.

Secondo alcune indiscrezioni, la stessa Miranda sarà alle prese con una crisi interna alla sua stessa redazione, con il suo ruolo che verrà messo in discussione dalle innovazioni tecnologiche e dal nuovo modo di raccontare la moda, influenzato anche dalla diffusione dei social media.

Secondo quanto si apprende, Meryl Streep ed Emily Blunt sono le uniche che hanno già confermato ufficialmente la loro partecipazione al sequel, mentre Anne Hathaway e Stanley Tucci sarebbero ancora nel mezzo delle trattative. Si tratterebbe, comunque, solo di piccole formalità e l'intero cast del primo film è atteso per il sequel, anche perché sarebbe difficile immaginare Il diavolo veste Prada 2 senza una delle sue protagoniste.