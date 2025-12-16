Il "doc" su Cucinelli parte bene

La calma prima della tempesta. Il botteghino dell'ultimo fine settimana su grande schermo assomiglia alla surplace delle gare ciclistiche, con i dati quasi immobili in attesa di scatenarsi con l'uscita degli imminenti blockbuster, come il nuovo Avatar. Ci sono, comunque, alcuni dati interessanti. Ad esempio, Oi vita mia, con Pio e Amedeo, grazie ai 7.103.609 euro incassati, è diventato, per ora, il film italiano con il maggior incasso della stagione, superando La vita va così di Milani, in attesa dell'uscita di Checco Zalone, di Natale, che stravolgerà tutto. Così come è da sottolineare che la nuova uscita che è andata meglio, nel week-end, è un documentario, Brunello il Visionario Garbato, diretto da Giuseppe Tornatore, che racconta la vita dello stilista Brunello Cucinelli, quarto in top ten con 471.393 euro (che diventano 971.262 considerando anche i giorni precedenti). È sesto, invece, l'anime Jujutsu Kaisen: Estinzione (294.685 euro), che ha fatto molto meglio del rivale Lupin the IIIrd The Movie: La stirpe immortale, nono con 122.952 euro.

L'altro debutto in classifica è il thriller, con Jodie Foster, Vita Privata, che ha chiuso ottavo con 194.689 euro. Intanto, da sottolineare come Mamma, ho perso l'aereo, ributtato nelle sale in vista di queste festività, sia ancora in top ten, con un incasso totale di 1.634.811 euro.