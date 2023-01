"Due anziani attori imbarazzanti". Bordata contro gli attori di Romeo e Giulietta

Sono trascorsi cinquantacinque anni dall'uscita in sala di "Romeo e Giulietta", trasposizione dell'omonima opera teatrale di William Shakespeare ad opera di Franco Zeffirelli. Ma il dibattito di queste ore sul film diretto dal cineasta fiorentino non è legato a una ricorrenza particolare, bensì alla causa intentata dai due protagonisti Olivia Hussey e Leonard Withing contro la Paramount.

I due attori, all'epoca adolescenti, hanno deciso di portare in tribunale la casa di produzione per lo sfruttamento di immagini sessuali di minorenni. Una vicenda che ha mandato su tutte le furie Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del regista scomparso nel 2019 e presidente della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus.

Pippo Zeffirelli stronca Hussey e Withing

I due attori hanno chiesto danni per oltre mezzo miliardo di dollari, sostenendo di essere stati sfruttati sessualmente. Zeffirelli, scomparso nel 2019, avrebbe invece dato assicurazioni che nel film non ci sarebbero state scene di nudo, considerando che i due ragazzi avrebbero indossato biancheria color carne nella scena in camera da letto. Interpellato sul triste episodio, il figlio adottivo del maestro fiorentino ha sottolineato che la scena d'amore in "Romeo e Giulietta" "è quanto di più lontano dalla pornografia di quanto si possa immaginare" .

Il regista, ha aggiunto in una nota, "fu accusato di essere reazionario proprio perché più e più volte si pronunciò contro la pornografia": " Le immagini di nudo nel film esprimono la bellezza, il trasporto, direi persino il candore della donazione reciproca e non contengono alcun sentimento morboso. Credo anche che i due produttori del film, John Brabourne e Anthony Haveclock-Allan, avranno avuto una liberatoria dai loro genitori prima di girare la scena in questione".

"Due anziani attori imbarazzanti"