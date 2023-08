Due nel mirino, la difficoltà di girare con animali selvaggi

Uscito nel 1990 per la regia di John Badham, Due nel mirino è il film d'azione in onda mercoledì sera alle 21.04 sul canale 20 Mediaset.

Due nel mirino, la trama

Rick Jarmin (Mel Gibson) è un uomo che ha cercato di cambiare la società testimoniando più di una volta contro crudeli e spietati trafficanti di droga. Nonostante rientri nel servizio di protezione testimoni dell'FBI, l'uomo non vive una vita tranquilla: è costretto a guardarsi sempre le spalle e a cambiare ripetutamente casa e città, per paura di essere rintracciato da coloro che ha denunciato e che non vedono l'ora di vendicarsi. Un giorno il protagonista si imbatte in Marianne Graves (Goldie Hawn), sua ex fidanzata che non ha ancora superato i suoi sentimenti. Rick cerca di fuggire, perché non vuole mettere la donna in pericolo e farla finire nello stesso bersaglio che insegue lui ormai da tempo immemore. Ma le cose non si mettono affatto come previsto e forse Rick non è poi così bravo a seminare qualcuno che vuole trovarlo.

Cosa c'entrano gli animali selvaggi?

La lavorazione di Due nel mirino ha spinto i due attori protagonisti a prendere decisioni importanti che hanno comunque influenzato la riuscita dell'intero progetto. Ad esempio, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, Goldie Hawn non era così propensa a fare la controfigura di se stessa e ad accettare di fare degli stunt molto pericolosi. L'attrice, infatti, temeva non solo di correre dei rischi, ma anche che le prove richieste come stunt avrebbero finito con l'avere il sopravvento, sopraffacendola e rendendole più difficile il suo lavoro. Fu la co-star Mel Gibson a convincerla comunque a fare da sé, senza bisogno di una controfigura e, in effetti, Goldie Hawn finì con l'amare tantissimo la sua esperienza da stunt-woman, al punto che alla fine della lavorazione chiese alla troupe di poter portare a casa la sua giacca da stunt-woman e nel 2017 esponeva ancora questo cimelio accanto alla statuetta dell'Oscar ottenuto come migliore attrice nel 1970 per il film Fiore di Cactus.