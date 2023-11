Ecco cosa fare nel weekend: sei film per tutti i gusti al cinema e in streaming

Lubo, odissea sconvolgente

di Alice Sforza

È il 1939. Lubo, nomade Jenisch, viene arruolato nell'esercito svizzero. Intanto, la moglie muore e i figli gli vengono sottratti. Lui diserta per andare alla ricerca della prole e vendicarsi dello Stato. Incredibile che in Svizzera si facesse pulizia etnica. E Diritti racconta molto bene il tutto, inseguendo con la camera il talento di Rogowski. Il quale è bravissimo a dar voce e sguardi alla complessità di un uomo ferito nell'animo, ma al tempo stesso seducente e caparbio. Tre ore spese benissimo.

Lubo (al cinema dal 9 novembre) di Giorgio Diritti con Franz Rogowsky, Valentina Bellè

Voto: 7/10

Miller, una gioia per gli occhi

di Alice Sforza

Alithea (Tilda Swinton), accademica britannica, libera accidentalmente un Djinn (Idris Elba) che può realizzare tre suoi desideri. Insomma, un Aladdin per adulti, o un Le mille e una notte ribaltato, con il Genio novelliere che incanta gli spettatori narrando tre episodi del passato. Il che permette a Miller di sprigionare la sua originale fantasia rock, non stereotipata, spiazzando e affascinando. Con qualche difetto perdonabile, ma senza compromettere il suo cinema, visionario ed emozionante.

Tremila anni di attesa (su Sky Cinema dal 5 novembre) di George Miller con Idris Elba, Tilda Swinton, Megan Gale

Voto: 6,5/10

Efira superstite convincente

di Lidia Saller

Mia è tra i superstiti di un attentato in un ristorante parigino. Ritorna sul luogo del massacro per ricostruire i particolari di quella notte, perseguitata dagli spettri di chi non ce l'ha fatta. La regia si sofferma sui volti (predilige dettagli e primissimi piani), adottando una narrazione intimista, costruita sulla pelle della protagonista. Virginie Efira (chi altri?) sostiene bene la parte. Gli spazi si dilatano con il procedere del film fino ad abbracciare l'intera città di Parigi e i suoi monumenti eterni.

Riabbracciare Parigi (al cinema dal 9 novembre) di Alice Winocour con Virginie Efira, Benoit Magimel

Voto: 6,5/10

Marvel noiosi e deludenti

di Stefano Giani

Tre eroine che si scambiano di posto. Un film, il 33º, che si ricollega al 21º in una trottola che fa girare la testa fino a perdere il filo di Arianna. Ci si perde, non ci si ritrova, che noia. Bella soltanto la trovata dei gatti con i tentacoli, anche se ha dello splatter più che della fantascienza. La devastatrice di mondi alla riscossa devasta solo la pazienza del pubblico in un film che di avventura ha poco e di follia ha tutto. Speriamo sia davvero l'ultimo della serie.

The Marvels (al cinema dall' 8 novembre) di Nia DaCosta con Brie Larson, Samuel L. Jackson

Voto: 5-/10

Saga dei Trolls, che stecca

di Alice Sforza

Prima o poi, anche le galline finiscono le uova d'oro. Nel terzo, sciapo, capitolo della saga dei Trolls si scopre che Branch faceva parte del gruppo dei BroZone, all'insaputa di Poppy. Ma ora che il fratello Floyd è stato rapito, serve riunire la band. C'è un grosso problema di sceneggiatura e una evidente carenza di idee nel film, difetti non da poco cui si cerca di supplire con una abbondanza di (brutti) brani musicali e un bla bla continuo. Un filone ormai esaurito, tenuto però in vita dagli (immeritati) incassi.

Trolls 3 (al cinema dal 31 ottobre) di Tim Heitz, Walt Dohrn con animazione

Voto: 5/10

Piacevole la famiglia divisa

di LS

Una famiglia divisa dall'acredine si ritrova sotto lo stesso tetto per questioni patrimoniali. Antonio è malato e vuole aggiustare le cose, compreso il matrimonio con Nicole. Film accurato ed emozionante. Cortese mette in scena dinamiche familiari complesse in una quotidianità sospesa, minacciata da rivelazioni e colpi di scena. La trama non sorprende per originalità, ma questo non compromette la buona riuscita del lungometraggio. Riotta e Kravos primi della classe, senza mai strafare.

Il meglio di te (al cinema dal 9 novembre) di F.M. Cortese con Maria Grazia Cucinotta, Vincent Riotta