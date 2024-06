Ecco cosa guardare stasera in tv oltre alla partita della nazionale

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima serata di questo lunedì di giugno è senza dubbio catalizzata dall'incontro Croazia-Italia, la partita di calcio che va in onda alle 20.30 su Rai 1, valida per gli Europei 2024. Una partita che l'Italia deve almeno pareggiare per poter passare alla fase successiva. Ma il calcio non è l'unica offerta disponibile stasera in tv: vediamo allora quali sono i film disponibili in prima serata sui canali in chiaro del digitale terrestre.

I film da vedere stasera in tv

Dragonfly - Il segno della libellula

Il primo film della serata che vi consigliamo è Dragonfly - il segno della libellula, che è disponibile alle 21.31 su Rete 4. La storia è quella di Joe Darrow (interpretato da Kevin Costner) un medico di Chicago la cui vita è rischiarata dalla presenza della moglie Emily (Susanna Thompson), un'oncologa pediatrica che decide di partire per il Venezuela per aiutare bambini meno fortunati. Nonostante sia al settimo mese di gravidanza, la donna non vuole sottrarsi dalle sue responsabilità e dalle sue passioni: purtroppo il viaggio si trasforma in tragedia quando la donna rimane vittima di un incidente e perde la vita. Suo marito, distrutto dalla notizia, decide di andare a trovare i pazienti della moglie, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Per il medico sarà l'inizio di un viaggio non solo fisico, ma anche spirituale, dal momento che sembra che la moglie voglia comunicare con lui dall'oltretomba.

Pane al limone con semi di papavero

Titolo perfetto da recuperare in estate, alle 21.11 su Canale 5 va in onda Pane al limone con semi di papavero. La storia è quella di due donne ormai adulte, due sorelle che sono state separate durante l'adolescenza e che non si vedono ormai da molti anni. La loro vita, le loro carriere e anche la loro situazione sentimentale cambia quando le due protagoniste ricevono un'eredità da una donna che non conoscono: una panetteria da mandare avanti nell'isola di Maiorca. Il paesaggio delle Baleari e il duro lavoro permetteranno alle due sorelle di ricostruire un rapporto che sembrava perduto per sempre.

The Twilight Saga: Eclipse

Alle 21.24 su Italia 1 va avanti la messa in onda della saga nata dalla penna di Stephenie Meyer: è disponibile infatti The Twilight Saga: Eclipse, terzo capitolo della storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) e Bella Swan (Kristen Stewart). Dopo essere stati lontani nel capitolo precedente, New Moon, ora Bella e Edward devono fronteggiare la minaccia rappresentata dalla vampira Victoria (Bryce Dallas Howard) ma anche le problematiche del loro rapporto, minacciato dal rapporto che Bella ha stretto con il licantropo Jacob (Taylor Lautner) quando Edward se ne era andato.

Amare per sempre

Alle 21.10 su La5 va in onda il film Amare per sempre. Diretto da Richard Attenborough il film racconta gli anni della giovinezza dello scrittore Ernest Hemingway (interpretato da Chris O'Donnell), concentrandosi sul periodo che l'uomo passò sul fronte italiano della Prima Guerra Mondiale e poi in ospedale, dove si legò a un'infermiera (Sandra Bullock). La storia d'amore vissuta dallo scrittore è quella che poi Hemingway avrebbe riversato nelle pagine del suo capolavoro Addio alle armi.

Totò e Marcellino

Altro film presente stasera in tv nel ricco palinsesto dei canali in chiaro è Totò e marcellino, che va in onda alle 21.05 su Cine34, il canale interamente dedicato al cinema italiano. Nato sull'onda del successo del film Marcellino pane e vino, il film vede come protagonista il mattatore Totò nei panni di un ladro dal cuore d'oro che decide di fingersi lo zio di un bambino, finché il vero zio di Marcellino non arriverà a mettere a soqquadro la situazione.

Contagious

L'ultimo film disponibile stasera in tv è Contagious, disponibile questa sera alle 21.25 su Iris. La storia è quella di un futuro distopico in cui un virus ha decimato l'umanità, costringendo le grandi città a stilare una lista di regole ferree per evitare che la popolazione si trasformi in zombie.

Tra le persone affette c'è anche la giovane Maggie, a cui però viene concesso di tornare a casa dal padre () per passare insieme gli ultimi giorni di vita. Le cose, però, non vanno affatto come previsto.