Elon Musk diventa un film, sullo schermo la vita e i segreti del Ceo di Tesla

Elon Musk presto sul grande schermo, ovviamente non lui, anche se l'ultima parola non è mai detta, ma il suo biopic (genere cinematografico basato sulla ricostruzione della biografia di un personaggio realmente esistito, ndr), la cui sceneggiatura sarà tratta dalla biografia di Walter Isaacson, uscita recentemente che racconta la vita, quella pubblica e privata del Ceo di Tesla.

L'annuncio

Ad annunciarlo la casa di produzione A24, che negli ultimi anni ha realizzato prodotti cinematografici arrivati anche alle massime onoreficenze e sarà diretto da Darren Aronofsky, regista di The Whale il film che ha portato Brendan Fraser all'Oscar, che oltre che della A24 si avvarrà della casa di produzione Protozoa Pictures. Secondo le prime notizie rivelate da The Hollywood Reporter, il biopic ricpercorrerà la vita di Musk, raccontandone anche l'uomo dietro il personaggio.

La corsa alla realizzazione

Arrivare alla scelta delle due case di produzione e del regista, non è stata una cosa semplice. Quando negli ambienti si è sparsa la voce. c'è stata una vera corsa ad accappararsi sia la realizzazione che ovviamente i diritti, visto che il film si preannuncia un assoluto blockbuster, a cui hanno partecipato studi cinematografici molto importanti.

La biografia di Musk

Definita una delle migliori sul mercato, Isaacson per realizzarla non soltanto ha seuito per lungo tempo Musk, ma ha anche investigato sul suo passato, a cominciare dall' infanzia in Sud Africa insieme al padre Errol e la madre Maya di professione dietista diventata poi una modella. Ma il lavoro non si è certo fermato qui, perché Isaacson ha incontrato e intervistato persone molto vicine ad Elon come colleghi, familiari e amici cercando di scovare la parte più inedita e curiosa dell'uomo.

Non è la prima volta che una biografia di Issacson diventa un film: il volume sul co-fondatore di Apple Steve Jobs, è stato trasformato in un film con Michael Fassbender nel ruolo del Ceo di Apple e Danny Boyle che dirige una sceneggiatura di Aaron Sorkin. Ancora non si sa se la pellicola sarà divisa in più parti e se seguirà la storia a partire dall'infanzia o da quando Musk è salito alla ribalta delle cronaca. Gli sceneggiatori sono in ogni caso già al lavoro.