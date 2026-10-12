Festa del cinema di Roma: i film da non perdere, gli attori e le celebrità presenti e dove incontrarli

A poche settimane di distanza dall’annuncio del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, la Festa del Cinema di Roma è pronta ad aprire i battenti per la sua ventesima edizione. Kermesse cinematografica pensata per far arrivare i film dei grandi festival nella Capitale, la Festa del Cinema di Roma prende il via martedì 13 ottobre con Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, tratto dall’omonimo romanzo a firma dello stesso regista. La trama ruota intorno a tre coppie milanesi che cercano di sopravvivere a una quotidianità e a una realtà che li divora e che ben presto saranno costretti ad accettare una vita che forse non è proprio quella che avevano sognato. Il cast comprende Emanuela Fanelli - lanciata più che mai dopo la messa in onda della serie Peccato, disponibile su HBO - Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce, Lino Musella e Rolando Ravello, tutti attesi sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica - Ennio Morricone, prima dell’anteprima in sala. Ma Il rumore delle cose nuove è solo la proverbiale punta dell’iceberg in un’edizione della Festa del Cinema di Roma che offre davvero moltissimi film interessanti.

Festa del cinema di Roma: i film da non perdere

A differenza degli altri grandi festival sparsi in giro per il mondo, la Festa del Cinema di Roma non è una vetrina per le anteprime mondiali, ma una vera e propria vetrina, una festa per gli spettatori della città, che hanno la possibilità di vedere lungometraggi provenienti da altri festival o che in Italia usciranno solo tra qualche settimana e che, probabilmente, avranno anche un posto di spicco nella prossima stagione dei premi. I titoli di maggiore spicco si trovano nella sezione Grand Public. Tra questi spicca senza dubbio la trasposizione cinematografica di Cambiare l’acqua ai fiori, opera nata dalla penna di Valérie Perrin (edito in Italia da Edizioni E/O) e diventata un caso editoriale in tutto il mondo. La storia è quella di Violette, una donna che lavora come custode di un piccolo cimitero della Borgogna. Mentre passeggia tra i morti, Violette - che nel suo passato ha una ferita inimmaginabile - impara di nuovo ad apprezzare la vita. Nel film c’è anche Sergio Castellitto, oltre i protagonisti Leila Bekhti, Melvil Poupaud e Matthias Schoenaerts. Grande curiosità anche per la nuova versione de Le Fantôme de l’Opéra, l’opera di Gaston Leroux diventata famosa soprattutto per il musical di Andrew Lloyd Webber. A fare i panni della giovane ballerina che diventa l’oggetto dell’ossessione del fantasma ci sarà Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. I play Rocky, il nuovo film di Peter Farrelly (regista di Green Book), è un altro titolo da non lasciarsi scappare. Si tratta della storia di come Sylvester Stallone, sull’orlo della bancarotta mentre cerca di sfondare come attore, cambia la sua vita grazie alla creazione di un personaggio iconico come Rocky Balboa. A interpretare il divo del cinema ci sarà il giovanissimo Anthony Ippolito, che sarà presente a Roma per ricevere un premio. Tra i film più chiacchierati c’è anche Se domani non torno, pellicola firmata da Paola Randi e incentrata sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Helen Mirren, invece, è la protagonista di A talent for murder, film che racconta la storia di Patricia Highsmith, autrice del ciclo di romanzi dedicati a Tom Ripley, che viene raggiunta in Svizzera da un emissario della sua casa editrice, che sembra disposto a tutto pur di ottenere un nuovo libro della saga. Dal Festival di Cannes, invece, arrivano tutti i film che sono stati premiati in Costa Azzurra. Gli spettatori avranno l’occasione di vedere il vincitore della Palma d’Oro, Fjord, il vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria, Minotaure e i due film che, ex aequo, si sono portati a casa il premio alla regia, La bola negra (con Penelope Cruz) e Fatherland.

I premi alla carriera

Il primo artista che riceverà il premio alla carriera è l’attore spagnolo nonché marito di Penelope Cruz, Javier Bardem. L’interprete, che a Roma presenta anche il film El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, verrà premiato da Paolo Sorrentino sabato 17 ottobre, alle 18 in Sala Sinopoli. Il secondo premio alla carriera, invece, è per l’attrice Julianne Moore, che alla Festa presenterà The Debut. La storia è quella di una casalinga che, ritrovandosi di colpo con una vita e una casa vuota, decide di seguire il sogno di entrare in una compagnia teatrale amatoriale che sta mettendo in scena un musical fittizio. Il film è diretto da Jesse Eisenberg - l’attore conosciuto soprattutto per il suo ruolo in The Social Network - e sarà proprio lui a consegnare il premio alla sua musa ispiratrice, con cui aveva già collaborato in uno dei suoi film precedenti. La premiazione è attesa per mercoledì 21 ottobre.

Le celebrità internazionali attese sul red carpet

A differenza delle ultime edizioni, quest’anno la Festa del Cinema di Roma presenta al suo pubblico una kermesse molto ampia e variegata di star. Oltre a quelli già citati a Roma è attesa Susan Sarandon, che riceverà il Womenland Award 2026 e accompagnerà il film The Accompanist, in cartellone ad Alice nella città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma. L’appuntamento è per martedì 13 ottobre alle 14.30 al cinema The Space Moderno, a pochi metri di distanza dalla stazione Termini. Sempre Alice nella città ospiterà l’incontro con l’attore Barry Keoghan, visto nel film di Peaky Blinders e nel discusso Saltburn, che sarà al Cinema Quattro Fontane sabato 17 ottobre alle 18.30 per un incontro col pubblico, prima di presentare al Teatro Sistina il film Butterfly Jam. Ancora Alice nella città protagonista di uno degli incontri più attesi, quello con Jeremy Renner. Il Occhio di Falco del Marvel Cinematic Universe, reduce dall’incidente in cui ha rischiato persino la vita, torna a vestire i panni dell’eroe per la serie Hawkeye, di cui verranno proiettati i primi episodi. Per incontrarlo bisognerà attendere venerdì 23 ottobre quando, alle 20 al Teatro Sistina, ci sarà l’incontro con il pubblico. Per rimanere in tema Marvel, il 15 ottobre verrà trasmesso VisionQuest, la prosecuzione ideale di Wanda/Vision. La proiezione della serie verrà accompagnata dall’attore protagonista, Paul Bettany, che ha interpretato la voce di Jarvis e poi Visione in tutto il Marvel Cinematic Universe. Attese anche Naomi Watts e Kim Kardashian, che fanno parte della seconda stagione di All’s Fair, che verrà presentata il 24 ottobre alle 19.30. Il parterre delle star italiane, invece, è molto più ampio: sono attesi Elio Germano, Pilar Fogliati, Valerio Mastandrea e Michele Riondino, per citarne solo alcuni. Ma di sicuro gli amanti del cinema italiano non avranno da temere: ogni giorno sono attesi lungometraggi e star della nostra industria cinematografica.

Gli altri incontri da non perdere

Ma non c’è solo la settima arte alla Festa del Cinema di Roma: si spazia dai documentari alle serie che permettono di spaziare in diversi generi. Proprio per questo, tra i nomi più attesi figurano anche quelli di personaggi che non sono legati al cinema. C’è attesa, ad esempio, per l’ex calciatore e ora allenatore Daniele De Rossi, protagonista della miniserie documentario Radici, che racconta la storia della squadra di calcio Ostia Mare. Il film verrà presentato alle 20.30 al Teatro Olimpico il 15 ottobre, ma prima, alle 19, è previsto il red carpet all’Auditorium. Dalla musica invece arrivano Ludovico Einaudi - il 20 ottobre al cinema Giulio Cesare -, Jovanotti - il 16 ottobre alle 21.30 all’Auditorium - ed Elisa, protagonista del documentario Kintsugi… e sono la mia opera che verrà presentato al Teatro Olimpico il 23 ottobre alle 18.30. C’è grande attesa anche per Morgan, protagonista del documentario di Francesco Fei e Consuelo Moschella dal titolo Non importa dove, atteso il 21 ottobre alle 21.30 al Maxxi, il museo che dista qualche minuto a piedi dall’Auditorium. Per avere l’occasione di vedere tutte le star che sfileranno sui vari red carpet ci sono varie opzioni. Se non si ha né biglietto né accredito, si possono aspettare i divi sui red carpet dei vari luoghi. Il più sicuro per ottenere una foto e un autografo è senza dubbio quello dell’Auditorium di viale Pietro de Coubertin, a cui si accede del tutto gratuitamente. Basterà mettersi con un leggero anticipo (più la star è importante e più vi consigliamo di arrivare prima) e tentare la sorte. Per chi, invece, ha acquistato il biglietto per l’anteprima col cast, potrà vedere le star in sala oppure, prima di entrare, sostare un momento lungo il cordone che dà accesso alla sala e veder passare la delegazione. Infine, per chi ha un accredito, c’è anche l’opzione delle conferenze stampa, che di solito si tengono nella sala Petrassi dell’Auditorium. Nella sala si può accedere fino ad esaurimento posti, ma va ricordato che in occasione delle conferenze la priorità verrà data sempre all’accredito stampa.