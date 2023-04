Festival di Cannes 2023: Moretti, Bellocchio e Rohrwacher in concorso

È stato annunciato il programma del prossimo Festival di Cannes che avrà luogo sulla croisette della Costa Azzurra dal 16 al 17 maggio. Dopo aver svelato alcuni nomi importanti, come Jeanne Du Barry come film d'apertura o l'anteprima assoluta del nuovo film di Martin Scorsese, il Festival di Cannes ha reso nota tutta la selezione ufficiale, di cui fanno parte anche tre film italiani. Ad annunciare i titoli della kermesse è stato Thierry Fremaux che, durante la conferenza stampa a Parigi riportata da Rai News ha detto che "L'Italia è un grande paese di cinema".

Tra i titoli che si sono ritagliati un posto nella Selezione Ufficiale c'è Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. Era dal 2015 che l'Italia non aveva tre film in competizione, pronti a combattere per la tanto agognata Palma D'Oro. Premio che manca all'Italia dal 2001, quando fu vinta proprio da Nanni Moretti con il tanto acclamato La stanza del figlio.

I film italiani in concorso

In effetti, Nanni Moretti è un vero veterano del festival cinematografico francese: dopo la vittoria alla regia con il film Caro Diario molti suoi film sono stati presentati a Cannes: da Habemus Papam a Tre Piani, passando anche per Il caimano. Con Il sol dell'avvenire Moretti dirige una pellicola ambientata tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta in un circo: ai temi della politica, tanto cari al regista, si aggiungono anche quelli sulla deriva del cinema e dello streaming, come si intuisce anche solo vedendo il trailer della pellicola.

Altro habitué del festival di Cannes, dove lo scorso anno ha presentato Esterno Notte, Marco Bellocchio torna in Francia con Rapito, pellicola che racconta la storia di Edgardo Mortara, bambino ebreo sottratto alla famiglia d'origine per essere cresciuto sotto la custodia di Pio IX, nonostante la disperazione dei genitori. Si tratta di una storia che, stando a quanto si legge su Coming Soon, aveva solleticato anche la fantasia di un regista come Steven Spielberg. Per questo ritorno a Cannes, Bellocchio ritrova anche il suo attore Filippo Timi.

A chiudere il trittico degli italiani presenti al Festival di Cannes quest'anno c'è La chimera, di Alice Rohrwacher, recentemente candidata ai Premi Oscar con il cortometraggio Le Pupille. Alice Rohrwacher nel 2011 debuttò dietro la macchina da presa di un lungometraggio con Corpo Celeste, che venne presentato nella Quinzaine des réalisateur al Festival di Cannes. Il suo terzo film, Lazzaro felice vinse nel 2018 il premio alla miglior sceneggiatura, sempre nella cornice del festival francese. Con La chimera la regista affronta il tema del contrabbando di manufatti storici rubati durante gli scavi e si concentra sulla figura di un archeologo britannico - interpretato da Josh O'Connor - che viene quasi suo malgrado inserito nel mercato nero dei reperti. Nel cast del film anche Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini.

Tutti gli altri film del Festival di Cannes

Film d'apertura

Jeanne Du Barry, Maïwenn (presentato Fuori Concorso)

Selezione Ufficiale

Club Zero, Jessica Hausner

The Zone of Interest, Jonathan Glazer

Fallen Leaves, Aki Kaurismaki

Four Daughters, Kaouther Ben Hania

Asteroid City, Wes Anderson

Anatomie d’Une Chute, Justine Triet

Monster, Hirokazu Kore-eda

The Sun of the Future, Nanni Moretti

La Chimera, Alice Rohrwacher

About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

L’Ete Dernier, Catherine Breillat

The Passion of Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

Rapito, Marco Bellocchio

May/December, Todd Haynes

Firebrand, Karim Ainouz

The Old Oak, Ken Loach

Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days, Wim Wenders

Jeunesse, Wang Bing

Fuori concorso

Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese

The Idol, Sam Levinson

Cobweb, Kim Jee-woon

Indiana Jones and the Dial of Destiny, James Mangold

Cannes Premieres

Le Temps D’Aimer, Katell Quillevere

Cerrar Los Ojos, Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe, Martin Provost

Kubi, Takeshi Kitano

Midnight Screenings

Omar la Fraise, Elias Belkeddar

Kennedy, Anurag Kashyap

Acide, Just Philippot

Un certain regard

The Delinquents, Rodrigo Moreno

How to Have Sex, Molly Manning Walker

Goodbye Julia, Mohamed Kordofani

The Buriti Flower, Joao Salaviza and Renée Nader Messora

Simple Comme Sylvain, Monia Chokri

Kadib Abyad (The Mother of All Lies), Asmae El Moudir

The Settlers, Felipe Galvez

Omen, Baloji Tshiani

The Breaking Ice, Anthony Chen

Rosalie, Stephanie di Giusto

The New Boy, Warwick Thornton

If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash

Hopeless, Kim Chang-hoon

Terrestrial Verses, Ali Asgari & Alireza Khatami

Rien a Perdre, Delphine Deloget

Les Meutes, Kamal Lazraq

La Regne Animal, Thomas Cailley

Special Screenings

Pictures of Ghosts, Kleber Mendonca Filho

Anselm, Wim Wenders

Occupied City, Steve McQueen

Man in Black, Wang Bing