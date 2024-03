Ficarra e Picone, Bridget Jones e gli altri film da vedere stasera in tv

Quali sono i film da vedere stasera in tv? Ecco una lista dei lungometraggi disponibili questa sera sui canali in chiaro del digitale terrestre, tra commedie romantiche, serie tv brillanti e pellicole che invece sondano le profondità dell'elaborazione del lutto.

I titoli imperdibili stasera in tv

Incastrati

Stasera in tv va in onda Incastrati, la serie televisiva targata Netflix che vede come protagonista il duo comico formato da Ficarra e Picone. Composta da sei episodi, la serie vede i due protagonisti trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: i due, infatti, finiscono non solo con l'essere coinvolti in un omicidio, ma soprattutto con l'essere presi di mira dalla mafia. Tutta da ridere, anche per la capacità di fare la parodia di alcuni luoghi comuni sul sud, Incastrati è disponibile stasera alle 21.38 su Canale 5.

Bridget Jones's baby

Alle 21.10 su TwentySeven, invece, va in onda Bridget Jones's Baby, il terzo e dimenticabile capitolo della saga cinematografica dedicata alla goffa protagonista interpretata da Renée Zellweger. Bridget Jones è finalmente riuscita nel suo intento di perdere peso, ma la nuova forma fisica non l'ha di certo portata ad avere una vita più semplice. Ora, incinta, senza sapere con esattezza chi sia il padre del bambino, Bridget deve affrontare la maternità, nel fuoco incrociato di due uomini (Patrick Dempsey e Colin Firth) che vogliono essere riconosciuti come padri.

Creed - Nato per combattere

Alle 21.19 su Rai 4, gli appassionati di boxe avranno l'occasione di vedere Creed - Nato per combattere. Si tratta dello spinoff della saga di Rocky. Protagonista della vicenda è Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio di Apollo, che si trova a sua volta catapultato nel mondo del pugilato e delle sfide per il titolo. Ad allenarlo ci sarà proprio Rocky Balboa (Sylvester Stallone) che ha tutta l'intenzione di proteggere a ogni costo il figlio del suo vecchio e compianto amico.

Captain Fantastic

Piccolo gioiello presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Captain Fantastic è il film con Viggo Mortensen che va in onda questa sera alle 21.25 su Cielo. Il film racconta la storia di un padre che decide di crescere i suoi sei figli nel cuore di una foresta nel Nord America, insegnando loro arte, cultura, ma anche sopravvivenza e spirito di adattamento. Quando la mamma dei bambini muore, la strana comitiva si mette in viaggio per partecipare all'estremo saluto: l'impatto con la civiltà non sarà così semplice come previsto.

Sette minuti dopo la mezzanotte

I consigli sui film da vedere stasera in tv si concludono con una pellicola drammatica, tratta da un romanzo altrettanto straziante: Sette minuti dopo la mezzanotte. La storia è quella di un bambino che subisce alcune angherie a scuola da parte dei bulli e che, soprattutto, sta affrontando la malattia della madre, malata di cancro. Una notte, però, precisamente sette minuti dopo la mezzanotte, il bambino riceve la visita di un "mostro" che lo spinge ad affrontare alcune prove e, così facendo, lo obbliga ad affrontare anche i propri sentimenti. Nel giorno della festa del papà, in tv arriva un film che parla del trauma di un bambino costretto a veder morire uno dei suoi genitori. Appuntamento alle 21.10 su Rai Movie.