Flashdance e Viola come il mare: ecco cosa guardare stasera in tv

Mentre su Rai 1 viene trasmesso il ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma e su Rai 2 continua la messa in onda dell'Eurovision Song Contest, molti altri canali in chiaro del digitale terrestre non rinunciano alla loro offerta di serie tv o, più in particolare, di lungometraggi. Ecco allora quali sono i titoli da vedere stasera in tv.

Stasera in tv: film e serie tv da non perdere

Flashdance

Il primo titoli che vi consigliamo tra quelli disponibili in prima serata è un vero e proprio film di culto degli anni Ottanta: Flashdance. Uscito nel 1983, Flashdance racconta la storia di Alex Owens (Jennifer Beals), una ragazza che lavora come saldatrice ma sogna di poter fare il grande salto e diventare ballerina. Nonostante non abbia frequentato una scuola di danza e sia soprattutto un'autodidatta, Alex ha un talento che la spinge ad esibirsi ogni sera in locale di periferia. Tutto cambia quando nella sua vita entra Nick Hurley (Michael Nouri), capo dell'azienda per cui lavora, che perde la testa per la ragazza. L'appuntamento con Flashdance è per le 21.14 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre.

Mission:Impossible - Fallout

Alle 21.27 su Italia Uno, invece, va in onda Mission: Impossible - Fallout, sesto capitolo della saga che vede il divo di Hollywood Tom Cruise vestire i panni dell'agente segreto Ethan Hunt. In questo sesto lungometraggio, dopo la sconfitta del Sindacato, Ethan Hunt deve fronteggiare la minaccia rappresentata dalla vendita illegale di plutonio. Affianciato da un altro agente segreto (interpretato da Henry Cavill), Ethan Hunt dovrà gettarsi in una vera e propria corsa contro il tempo. Per realizzare il film, Tom Cruise ha realizzato uno stunt molto pericoloso e ha finito con l'aggiungere altri infortuni alla lista già lunga della sua carriera.

Robin Hood

Stasera in tv, alle 21.11 sul canale 20 Mediaset è invece disponibile Robin Hood, l'ennesima trasposizione liberamente ispirata al capolavoro della letteratura firmato da Alexandre Dumas. Stavolta, a interpretare il ladro che "rubava ai ricchi per dare ai poveri" c'è Russell Crowe, diretto da Ridley Scott. Nonostante la storia molto famosa e il cast artistico di primissimo livello, questa versione di Robin Hood non ha avuto molto successo al botteghino, al punto da cancellare ogni progetto su un possibile seguito.

Viola come il mare 2

Concludiamo la lista sulle cose da vedere stasera in tv con la seconda stagione della fiction Viola come il mare, che torna stasera alle 21.38 su Canale 5. Nell'episodio in onda questa sera Viola (Francesca Chillemi) è alle prese con la sua relazione con il nuovo procuratore Matteo Ferrara, suscitando in questo modo la gelosia di Demir (Can Yaman).

I due, però, non hanno molto tempo per pensare alle loro vite private, perché le indagini li portano a entrare nella redazione di Sicilia Web News e non solo.