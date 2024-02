Forrest Gump, quanto c'è di vero nella storia del singolare eroe buono

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1994, Forrest Gump è uno di quei film che sembrano davvero non avere una data di scadenza. Uno di quei lungometraggi, cioè, che non solo sono entrati nell'immaginario collettivo, ma collezionano nuovi spettatori ad ogni passaggio televisivo. Il film di Robert Zemeckis, che torna in tv stasera alle 21.12 su Iris, è senza dubbio tra i più famosi da quelli realizzati da Tom Hanks. E anche tra i più amati.

Forrest Gump, la trama

Il giovane Forrest (Tom Hanks) è in attesa del passaggio di un autobus: seduto su una panchina, con una scatola di cioccolatini tra le mani e un completo bianco che gli dà un'aria elegante e infantile al tempo stesso, l'uomo comincia a chiacchierare con chi, al suo fianco, attende lo stesso mezzo di trasporto. È così che l'uomo si trova a raccontare la storia della sua vita: dall'infanzia in Alabama con la madre (Sally Frields), passando per gli orrori della guerra del Vietnam, un giro di affari legato ai gambere, il tour degli Stati Uniti fatto correndo e un campionato di ping-pong. A tenere tutto insieme, però, è il forte sentimento che, sin dall'infanzia, lega Forrest Gump all'amica Jenny (Robin Wright), cresciuta tra abusi e povertà e alle prese con una vita adulta altrettanto difficile.

Il film racconta una storia vera?