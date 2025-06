Chi è Dario Aita, l'attore che interpreterà Franco Battiato per la Rai

Annunciato durante la prima edizione del festival Italian Global Series Festival che si sta svolgendo in questi giorni a Riccione, Franco - Il lungo viaggio è il film per la tv diretto dal regista Renato De Maria e scritto da Monica Rametta che andrà in onda sulla Rai il prossimo anno e che racconterà la vita e la figura di Franco Battiato, cantautore che non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Scomparso nel 2021 e autore di grandi capolavori della musica come La cura, Voglio vederti danzare e Centro di gravità permanente, Franco Battiato verrà interpretato sul piccolo schermo dall'attore Dario Aita.

Classe 1987 e originario di Palermo, Dario Aita è il fratello minore di Emmanuele Aita, anch'egli attore e conosciuto soprattutto per aver preso parte a progetti di grande successo di pubblico come Suburra, L'allieva e I leoni di Sicilia. Il debutto nel cinema di Dario Aita avviene nel 2009, quando sempre Renato De Maria lo vuole nel film La prima linea. Sul grande schermo Dario Aira continua a lavorare, partecipando a film come La cena di Natale, Il giorno e la notte e State a casa. Il primo grande ruolo cinematografico, però, arriva solo l'anno scorso, quando il giovane attore appare nello splendido film di Paolo Sorrentino, Parthenope. Uno di quei ruoli che, da soli, potrebbero riuscire a cambiare l'andamento di una carriera.

Carriera, quella di Aita, che comunque non si è mai limitata solo al grande schermo. Al contrario, Dario Aita ha lavorato moltissimo nell'ambito delle serie tv e del piccolo schermo. Ha collaborato col fratello maggiore nella serie L'allieva, tratta dai romanzi omonimi di Alessia Gazzola, ma ha preso parte anche ad altre serie di successo, come La mafia uffide solo d'estate, Rex e Grand Hotel. Nel 2019 è entrato a far parte del cast di Don Matteo, rendendosi già "riconoscibile" per quel pubblico che poi lo ritroverà anche nel film biografico dedicato a Battiato.

Tra il 2023 e il 2024 l'attore fa parte anche del cast della serie Netflix La legge di Lidia Poet, interpretata da Matilda De Angelis che ricopre il ruolo della protagonista che dà il titolo alla serie. In una recentissima intervista riportata da Vanity Fair, Dario Aita ha avuto modo di parlare della sfida rappresentata dall'interpretare un "personaggio così amato dal grande pubblico" e ha spiegato che "di solito, quando passo un provino la mia reazione è sempre tiepida. In questo caso ho iniziato a chiamare amici e familiari. Da quel momento è iniziata la mia ricerca per affrontare questa impresa.

" Inoltre l'attore ha affermato di non essere un grandi conoscitore dell'opera di Battiato e di avere "delle reminiscente dalla mia adolescenza a cavallo degli anni '90". Lo studio del personaggio, però, l'avrebbe portato a scoprire più a fondo chi fosse Battiato e che peso ha avuto per la musica, grazie anche alla sua continua voglia di sperimentare e di mutare se stesso.