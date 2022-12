Frozen 2, ecco come le teorie dei fan collegano il film a Tarzan

Frozen 2: Il segreto di Arendelle è il film d'animazione che segue il campione d'incassi del 2013 che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2. La pellicola prende il via tre anni dopo gli eventi narrati in Frozen - Il regno del ghiaccio e nel narrare la trama di questo secondo capitolo gli sceneggiatori, secondo quanto riporta Coming Soon, si sono ispirati ai paesaggi della Norvegia, dell'Islanda e della Finlandia.

Frozen 2: Il segreto di Arendelle, la trama

Sono passati tre anni da quando i poteri di Elsa sono esplosi, rivelando la sua straordinarietà al regno di Arendelle, che l'ha poi scelta come propria regina. Ora sul regno sembra essere giunta finalmente la serenità: le porte del castello rimangono aperte e non ci sono più segreti da nascondere. Questo, almeno, finché Elsa non comincia a sentire una musica e una voce che sembra chiamarla e invitarla in un viaggio verso l'ignoto. Quando la salvaguardia stessa di Arendelle viene messa a repentaglio, come la vita dei vari sudditi, Elsa e Anna decidono di partire alla scoperta dell'origine di questa voce e dei misteri che cela. Accompagnate come sempre da Kristof, Olaf e Sven, le due sorelle scopriranno la verità che si nasconde non solo dietro la morte dei loro genitori, ma anche dietro i poteri di Elsa e l'incanto che ha colpito la Foresta fuori Arendelle.

La teoria dei fan

Qualche anno dopo l'uscita in sala del primo capitolo di Frozen, molti fan avevano avanzato una teoria che ha fatto il giro di internet, diventando virale. Secondo questa teoria - tornata in auge quando è stato condiviso il primo trailer di Frozen: Il segreto di Arendelle - Anna ed Elsa sarebbero le sorelle di Tarzan, protagonista dell'omonimo film Disney, uscito in sala nel 1999. Trentasettesimo classico della lunga filmografia disneyana, Tarzan si apre con la scena di un naufragio. Sulle note di Se vuoi di Phil Collins, lo spettatore vede una coppia cercare la salvezza sulla terraferma dopo essere sopravvissuti a un naufragio e aver affrontato il ruggito del mare su quella che sembra una scialuppa di salvataggio. Tornando a Frozen, Anna ed Elsa perdono i loro genitori all'inizio del primo capitolo, quando vengono raggiunte dalla notizia che essi sono morti proprio durante un naufragio. Secondo la teoria dei fan, riportata anche da Movietele, i genitori delle principesse di Arendelle non sono morti nel naufragio, ma hanno raggiunto la terraferma con il loro terzo figlio, prima di essere poi uccisi dall'attacco di una tigre. Questa teoria si baserebbe anche se una possibile somiglianza che si vede quando, all'inizio di Frozen, i genitori di Anna la portano dai troll: i lineamenti marcati del papà di Frozen sarebbero gli stessi che si trovano poi sul volto di Tarzan. Questa teoria, estremamente affascinante, è stata però smentita da Peter Del Vecho, produttore di Frozen 2: Il segreto di Arendelle, che secondo Everyeye avrebbe detto: " Posso affermare categoricamente e senza alcuna possibilità di equivoco che Tarzan non sia in alcun modo parente di Anna ed Elsa".

Nonostante la smentita ufficiale del produttore, i fan hanno continuato a fare speculazioni intorno alla storia di Frozen, collegandola con un altro lungometraggio animato. Secondo una nuova teoria, infatti, i genitori delle due principesse sono morti mentre si recavano alle nozze tra Rapunzel ed Eugene, i protagonisti di Rapunzel - L'intreccio della torre. Questa teoria sarebbe poi stata confermata dal fatto che, nel primo Frozen, si vedono i due personaggi varcare il portone di Arendelle e in un'altra sequenza sembrano occupati a parlare con Elsa. Si tratta del solito easter egg che la Disney mette in tutti i suoi film, creando così una sorta di universo condiviso. Indizi e rimandi che non hanno alcun peso narrativo sulla storia, ma che i fan continuano a cercare nella speranza di trovare collegamenti nascosti.