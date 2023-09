Green e tanta arte: chiude così il Capalbio Film Festival 2023

Domenica 17 settembre termina il Capalbio Film Festival, 4 giorni di cinema, arte e sostenibilità ambientale, che ha visto salire sul palco alcuni degli esponenti principali del panorama cinematografico italiano. Tra talk e proiezioni, sono stati numerosi gli spunti di riflessione forniti dagli appuntamenti della kermesse, che per l'ultima giornata prevede lo start alle ore 11.

Il primo evento della giornata prevede la presentazione della "Maratona verde", introdotta da Carlo Alberto Pratesi e Steve Della Casa con Hypermaremma. Si tratta di un progetto di arte diffusa possibile grazie all'intervento di artisti contemporanei, invitati a relazionarsi con il territorio e la sua storia. A seguire, invece, è in programma "Interactions", ossia un film antologico realizzato raccogliendo 12 cortometraggi di produzione internazionale. Il fil rouge che li unisce è il tema comune, la difesa della natura nelle sue diverse sfaccettature. Il film è stato prodotto da Adelina von Furstenberg, che ha potuto contare su un collettivo di registi provenienti da diverse parti del mondo. Tra loro, merita una menzione a parte l’italiana Isabella Rossellini.

Il programma poi prosegue alle 14, quando al Cinema Tirreno di Borgo Carige a Capalbio inizierà una serie di proiezioni, sempre a tema green e ambientale: "Earth Protectors", di Anne de Carbuccia, e "Il mio vicino è un orso", di Mattia Cialoni, che racconta la storia dell’orsa Amarena e dei suoi cuccioli. Inoltre, verrà proiettato anche "Un’altra Italia era possibile – Il cinema di Giuseppe De Santis", di Steve Della Casa, già presentato nella sezione Venezia Classici all’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Il programma dell'ultima giornata del Capalbio Film Festival prosegue con la proiezione di Oppenheimer di Christopher Nolan alle 18. La pellicola è uno dei film-evento di quest'anno, campione di incassi. Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano.

Sempre alle 18, ma alle Terme di Saturnia, si svolgerà un focus sulla sostenibilità dal titolo "Cinema Verde": illuminare la sostenibilità

per sconfiggere l’eco-ansia. A moderare il dibattito ci sarà Carlo Alberto Pratesi, Presidente di EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability. Il focus sulla sostenibilità è uno dei pilastri di questa edizione, perché il cinema è uno strumento capace di generare

emozioni positive e trasformare ansie e atteggiamenti rinunciatari e demotivanti. Al Festival di Capalbio sono stati portati esempi di opere audiovisive capaci proprio di veicolare emozioni positive. Ci sarà un panel dedicato con relatori di primo piano quali: Anna Foglietta, attrice e Presidente della Onlus "Every child is my child"; Paola Boncompagni, scrittrice e attivista, autrice del libro "La terra vista da qui: Diario aereo di una cooperante viaggiatrice"; Anne de Carbuccia, artista ambientale e fondatrice di "One Planet One Future". A parlare di ambiente anche alcune delle più importanti realtà italiane attive nel settore.

A seguire, verrà presentato il documentario "Born Of Stone" di Emilio Bellu, viaggio poetico sulle opere di Pinuccio Sciola, artista sardo noto per le sue pietre sonore. Alle 19.30, quindi, ci sarà l’evento speciale "Le terme nel cinema", talk con Steve Della Casa e Francesca Nocerino con il film a sorpresa su Saturnia anni ‘50. La chiusura della kermesse è stata fissata con l'ultimo evento alle 21 al Cinema Tirreno di Borgo Carige, dove ci sarà la proiezione di "Felicità" film d’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, presentato nella sezione Orizzonti Extra alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Premio degli spettatori.