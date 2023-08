Gremlins, come Steven Spielberg ha salvato il film

Gremlins è il film del 1984 diretto da Joe Dante che va in onda questa sera alle 21.05 su TwentySeven. Si tratta di una pellicola molto particolare perché, pur essendo chiaramente un horror e rispondendo a tutti i canoni e gli standard del genere, è da sempre percepito come un film tradizionale da vedere a Natale. Inoltre Gremlins è stato un film dal successo inaspettato e immenso: costato poco più di dieci milioni di dollari, al botteghino ne ottenne quasi centocinquanta.

Gremlins, la trama

Rand Peltzer (Hoyt Axton) è alla ricerca di un regalo perfetto per il figlio Billy (Zach Galligan), da consegnargli il giorno di Natale. Autoproclamatasi inventore, Rand è incuriosito e affascinato da tutto ciò che è strano, fuori dall'ordinario. Ed è proprio questa sua strana sete di conoscenza a condurlo in un negozio di Chinatown dove riesce ad acquistare una creatura che si rivela essere un Mogwai. Per prendersi cura di questo strano "animale" basta seguire tre semplici regole: non bagnarlo, non esporlo mai alla luce del sole e mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte. Billy si innamora subito del suo nuovo amico e lo battezza Gizmo. Ma, pian piano, Billy diventa distratto sulle regole imposte dal venditore. Con suo sgomento scopre che bagnando Gizmo l'animale si duplica, finché non nasce anche un Mogwai cattivo che potrebbe mettere a repentaglio la vita di Billy e di tutte le persone a lui care.

L'intervento di Steven Spielberg