Halloween, ecco i film da vedere stasera in tv

Sebbene non sia neanche lontanamente paragonabile al Natale, la festività di Halloween riesce sempre di più a ispirare il cinema. Sono molti, infatti, i film che si possono vedere durante la Notte delle Streghe, sia che si cerchi lo spavento sia che si voglia godere di un film spooky insieme alla famiglia. Per questo anche i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre hanno scelto di mettere qua e là dei titoli più che adatti per la notte più spaventosa dell'anno.

Alle 21.10 su TwentySeven (canale 27 del digitale terrestre) andrà in onda La morte ti fa bella, il film diretto da Robert Zemeckis nel 1992 che vede come protagonista un triangolo amoroso composto da Meryl Streep, Bruce Willis e Goldie Hawn. La storia è quella di due donne, innamorate dello stesso uomo crudele che, all'insaputa dell'altra, assumono un elisir di lunga vita offerto loro da una donna misteriosa (Isabella Rossellini). Belle, arrabbiate e immortali, le due donne si scontreranno - con tanto di un vero sfregiamento - prima di capire che il vero nemico è l'uomo che ha spezzato loro il cuore. Sull'ex canale La7d, ora riconvertito in La 7 Cinema, va invece in onda Dracula di Bram Stoker, il film diretto da Francis Ford Coppola nel 1992 e ora tornato virale a causa del nuovo film di Luc Besson, Dracula - L'amore perduto, che tanto deve proprio al film di Coppola. Prendendo le distanze dal capolavoro di Stoker, Dracula di Bram Stoker racconta la storia del Conte Dracula (uno strepitoso Gary Oldman) che, dopo aver vissuto da eremita tra i Carpazi, viene richiamato a Londra dopo aver conosciuto l'avvocato Jonathan Harker (Keanu Reeves) e, soprattutto, aver riconosciuto nella di lui compagna (Winona Ryder) il suo amore perduto. Mentre il vampiro cercherà di riavvicinarsi a colei che considera la sua sposa, Londra si vestirà di sangue, richiamando nella capitale inglese anche il professor Van Helsing (Anthony Hopkins). Appuntamento alle 21.15.

Per gli amanti dei misteri e del thriller, la prima serata di Halloween offre due titoli davvero interessanti. Il primo è Assassinio a Venezia, pellicola liberamente ispirata al libro di Agatha Christie Poirot e la strage degli innocenti. Il film, disponibile su Rai 2 alle 21.20, vede il ritorno di Poirot (Kenneth Branagh), dopo gli eventi accaduti sull'Orient Express. Il famoso detective si è ritirato nella bella Venezia, alla ricerca di un po' di pace. Tuttavia il ritorno di una vecchia amica (Tina Fey) lo conduce all'interno di una casa dove, tra medium e fantasmi, si consuma un terribile omicidio che sembra essere legato al mondo soprannaturale. Giocando sull'archetipo della casa infestata, questo titolo può essere perfetto per la notte di Halloween. Alle 21.22 su Iris, invece, sarà possibile vedere Changeling, film di Clint Eastwood ispirato a una terribile storia vera. La trama ruota intorno a una donna (Angelina Jolie) il cui figlio scompare misteriosamente senza lasciare alcuna traccia.

Determinata a non arrendersi, la protagonista lotta per riavere suo figlio, anche quando la polizia le porta a casa il bambino sbagliato e la chiude poi in manicomio. Purtroppo, però, le indagini sul ragazzino scomparso conducono le forze dell'ordine sulle tracce di un terribile serial killer.