La morte ti fa bella, quando Meryl Streep sfregiò Goldie Hawn

La morte ti fa bella è il film con Meryl Streep e Goldie Hawn che andrà in onda questa sera alle 23.27 su Rete 4. Diretto da Robert Zemeckis nel 1992, La morte ti fa bella vinse il premio Oscar per i migliori effetti speciali e ottenne anche una candidatura ai Golden Globes come miglior film commedia o musicale. Nonostante questi successi e una critica generalmente positiva, il film divenne famoso anche per un incidente avvenuto sul set.

La morte ti fa bella, la trama

Helen Sharp (Goldie Hawn) sogna di diventare una scrittrice di successo e, mentre cerca di realizzare la sua aspirazione, ha una vita apparentemente felice. Tutto crolla, però, quando scopre che il fidanzato Ernest (Bruce Willis) ha una relazione segreta con Madeline Ashton (Meryl Streep), una bella ragazza che era stata compagna di scuola di Helen. Quest'ultima sembra non essere in grado di reagire alla scoperta: inoltre Ernest rompe il fidanzamento quasi senza scrupoli, con il solo scopo di sposare Madeline. Il dolore di Helen la porta in manicomio, ma niente sembra in grado di consolare il suo cuore spezzato. Vent'anni dopo questi fatti, Helen è uscita dalla depressione, ha rimesso insieme i pezzi della sua vita e si è trasformata in una donna piena di fascino che è riuscita a diventare anche una scrittrice affermata. Al contrario, Madeline ha perso quella bellezza che aveva fatto capitolare Ernest e i continui insuccessi in ambito lavorativo hanno asprito il suo carattere e rovinato la relazione con Ernest, con il quale sta attraversando una crisi matrimoniale. Quando Madeline scopre che Helen è ancora bella e ha avuto successo nella vita decide di rivolgersi a una misteriosa clinica dove una donna altrettanto misteriosa (Isabella Rossellini) le vende un elisir di lunga vita che non solo le darà l'immortalità, ma anche la bellezza. Quando Ernest uccide - nel mezzo di un litigio - Madeline, egli non può immaginare che la donna abbia bevuto un elisir che l'ha resa immortale. E non può nemmeno immaginare che la stessa Helen ha usato lo stesso elisir e che le due donne sono pronte ad allearsi contro l'uomo che ha spezzato il cuore a entrambe.

L'incidente tra Meryl Streep e Goldie Hawn

Nonostante sia un film diventato un cult della settima arte, La morte ti fa bella non è stata un'esperienza molto positiva per le due attrici protagoniste. Come riporta l'edizione britannica di Metro, Meryl Streep odiò le riprese del film, soprattutto perché esse erano in qualche modo "sottomesse" agli effetti visivi che la trama richiedeva per restituire l'immortalità delle due protagoniste. Meryl Streep avrebbe definito le riprese "noiose" e aveva detto che le davano una sensazione "come essere dal dentista". Inoltre, come scrive il sito dell'Internet Movie Data Base, Meryl Streep disse che La morte ti fa bella sarebbe stato il suo primo e ultimo ruolo in un film con un uso così presente degli effetti visivi. Ma tanto Meryl Streep quanto Goldie Hawn ebbero un'esperienza negativa a causa di una scena specifica del film. In La morte ti fa bella, infatti, c'è una scena in cui i personaggi di Madeline ed Helen si scontrano faccia a faccia, dando il via a un vero e proprio combattimento corpo a corpo. Durante le riprese di questa scena specifica Meryl Streep colpì accidentalmente Goldie Hawn al viso con una pala. Goldie Hawn ne uscì non solo ferita, ma anche sfregiata a vita.