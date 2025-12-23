Harry Potter, Hachiko, Una poltrona per due: tutti i film da vedere a Natale in tv

Come ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale i palinsesti delle varie emittenti televisive si riempiono di titoli a tema, storie ambientate durante quello che, a prescindere da tutto, rimane forse il periodo più magico dell'anno. Per cercare di orientarsi nell'offerta vastissima dei canali in chiaro del digitale terrestre, ecco una breve guida sui film di Natale da vedere durante le Feste.

I film dell'Antivigilia

Il palinsesto dei film di Natale da vedere in tv inizia già a partire da questa sera. Alle 21.31 su Italia 1, infatti, va in onda Miracolo nella 34a strada, film diretto da Les Mayfield che vede l'attore Richard Attenborough indossare letteralmente i panni di Babbo Natale, quando viene scelto per impersonare il re del Natale in un famoso centro commerciale. Ma che succederebbe se si dovesse venire a sapere che quell'anziano gentile è davvero Babbo Natale? Tra squali della finanza e problemi finanziari, il protagonista aiuterà anche una bambina a fronteggiare quello che potrebbe essere il Natale più triste della sua vita. A seguire, alle 23.57, sullo stesso canale c'è Jack Frost, film estremamente triste e nostalgico che porta la firma di Troy Miller. La storia è quella di Jack, un musicista che perde la vita, lasciando il figlio e la moglie. A Natale, però, l'uomo torna sotto forma di Pupazzo di Neve e in questo modo potrà dire addio al figlio e aiutarlo ad accettare un lutto che sembra invalicabile. Alle 23.05, invece, sul nuovo canale La7 Cinema va in onda il classico Hook-Capitan Uncino. Diretto da Steven Spielberg, il film segue le vicende di Peter Bunny (Robin Williams), un uomo d'affari che per Natale decide di tornare in Inghilterra, a trovare Wendy (Maggie Smith), la donna che quando era bambino lo aveva fatto adottare. Tuttavia, poco prima di Natale, Peter scopre che i suoi figli sono stati rapiti da un uomo che si fa chiamare Giacomo Uncino (Dustin Hoffman). Ed è così che l'uomo scopre di essere il vero Peter Pan delle fiabe: costretto a tornare all'Isola che non c'è per salvare i suoi figli, Peter sarà guidato da Trilly (Julia Roberts).

Cosa guardare in tv il giorno della Vigilia di Natale

Il giorno della Vigilia di Natale i canali in chiaro del digitale terrestre offrono lungometraggi adatti a ogni età. Alle 10.30 su Rai 3 è disponibile Marcellino pane e vino, storia di Ladislao Vajda che segue le vicende dell'orfano Marcellino che, cresciuto all'interno di un monastero, assiste a un miracolo: la statua di Gesù in croce gli parla e dopo l'offerta di un pezzo di pane riceve da Cristo la possibilità di esaudire un desiderio che il bambino cela nel suo cuore. Alle 14.24, su Italia 1, torna un classico per i bambini: Balto. Diretto da Simon Wells, il film d'animazione racconta la storia vera di un cane da slitta che, all'inizio del Novecento, aiutò a salvare alcuni bambini malati di difterite che avevano bisogno di medicine. Alle 15.15 su La 7 Cinema invece è possibile recuperare Fuga dal Natale, pellicola di Joe Roth che vede Tim Allen e Jamie Lee Curtis nei panni di una coppia sposata che, sapendo che la figlia non tornerà a casa per le feste, decidono di non organizzare la classica festa di Natale e partire per i Caraibi. Tuttavia, quando la figlia annuncia un inaspettato ritorno, i due sono costretti a fare di tutto per rivedere i loro piani. Alle 16.04 su Italia 1 è possibile vedere Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il film del 1971 in cui Gene Wilder veste i panni del cioccolataio Willy Wonka nato dalla penna di Roald Dahl. Appuntamento fisso è invece quello delle 19.32 su Italia 1 con Il Grinch, film di Ron Howard in cui Jim Carrey veste i panni della creatura verde che odia il Natale ed è bistrattato dai suoi vicini. Tutto cambia quando una bambina convince il sindaco del villaggio a invitare il Grinch, nella speranza che la magia del Natale possa salvare il suo cuore. Ma nessun appuntamento è tanto tradizionale quanto quello che porta di nuovo Una poltrona per due su Italia 1 nella sera della Vigilia di Natale. L'appuntamento con la storia del manager e del senzatetto interpretati da Dan Aykroyd e Eddie Murphy, è alle 21.36. Alla stessa ora, su Rete 4, va in onda invece Hachiko - Il tuo migliore amico: film che segue la storia vera del cane Hachiko e dell'uomo che lo adottò e che il cane continuò ad aspettare alla stazione anche dopo la sua morte. Alle 21.20 su Rai 3, invece, c'è Uno sguardo dal cielo, film che vede Denzel Washington vestire i panni di un angelo custode che arriva alla chiesa di San Matteo per aiutare il pastore della parrocchia e finisce col provare sentimenti per la moglie (Whitney Houston). Altri film che è possibile vedere la sera della Vigilia sono il lungometraggio d'animazione Zootropolis (21.30 su Rai 2), il fantasy Ladyhawke (21.30 su TV8) e Harry ti presento Sally, del compianto Rob Reiner, che va in onda alle 23.40 su TV8. Sempre in seconda serata, su Rete 4, alle 23.44, è disponibile The Family Man, il film ispirato a La vita è meravigliosa, in cui Nicolas Cage interpreta un uomo di successo che si trova incastrato in un'altra versione della propria vita, dove scopre cosa sarebbe accaduto se avesse scelto l'amore al posto della carriera.

I film da vedere il giorno di Natale

Il giorno di Natale, invece, si dà il via alla consueta e annuale maratona legata al mondo di Harry Potter. Alle 21.31 su Italia 1, infatti, verrà trasmesso Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della fortunata saga firmata da J.K. Rowling, in cui il piccolo Harry (Daniel Radcliffe) scopre di essere un mago e di essere iscritto sin dalla nascita alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Prima, alle 19.32 sempre su Italia 1, c'è invece Polar Express, il film d'animazione fatto con l'ausilio della CGI che racconta la storia di un bambino che, convinto che Babbo Natale sia solo una bugia raccontata dagli adulti, si trova a viaggiare verso il Polo Nord a bordo di un treno magico nella notte di Natale. Alle 21.

