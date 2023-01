Barbie, blockbuster e pellicole d'autore: i dieci film più attesi dell'anno

Come spesso accade con l'inizio di un nuovo anno, gli occhi di tanti cinefili sono già orientati verso i titoli che arricchiranno la stagione cinematografica, alla ricerca dei film più attesi dell'anno. In effetti il 2023, dalle prime anticipazioni, sembra essere davvero un anno molto ricco, che vedrà il ritorno di grandi maestri della settima arte, ma anche titolo blockbuster che faranno la gioia di chi nel cinema cerca solo evasione e divertimento. Tra titoli che andranno ad arricchire il sempre più folto parterre della Marvel, grandi colossal che sembrano già pronti a sbarcare nei maggiori festival di settore e alcuni film d'autore che vogliono già mettere un'opzione sulla stagione dei premi, il 2023 si presenta davvero come un anno felice per gli amanti della settima arte.

I film più attesi del 2023

Oppenheimer

Il 2023 segna il ritorno in sala, dopo Tenet, di Christopher Nolan, che ha scelto di portare sul grande schermo la storia dello scienziato che, suo malgrado, viene ricordato come il padre della bomba atomica, l'inventore di un'arma che ancora oggi sta minacciando la pace in tutto il mondo. Per questo suo ritorno al cinema, Nolan può fare affidamento su un cast stellare, guidato da un sempre convincente Cillian Murphy. La data di uscita italiana è il 20 luglio 2023.

Indiana Jones e la ruota del destino

Diretto da James Mangold, il quinto capitolo di Indiana Jones vede l'archeologo più famoso di sempre (Harrison Ford) a un passo dal ritiro, frustrato all'idea che ex nazisti (Mads Mikkelsen) possano collaborare con la Nasa. Tuttavia il professor Henry Jones viene coinvolto dalla figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge) a partire alla ricerca di un manufatto che potrebbe salvare il mondo. L'appuntamento è per il 30 giugno 2023.

Dune: Part Two

Uscirà nell'autunno del 2023 - non ha ancora una data di uscita ufficiale - il secondo capitolo di Dune la saga fantascientifica tratta dal romanzo omonimo di Frank Herbert e portata sul grande schermo da Denis Villeneuve. il film proseguirà la storia iniziata nel primo capitolo, con il personaggio di Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet) alle prese con un nuovo ruolo di potere. Al cast originario si sono inoltre aggiunti Florence Pugh, Austin Butler e Christopher Walken.

Wonka

Senza una data d'uscita ufficiale e ancora una volta con Timothée Chalamet come protagonista, Wonka è il film che si presenta come prequel del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, da cui Tim Burton ha tratto un remake. La storia ruota intorno al giovane Willy e al suo percorso di vita che lo ha portato ad essere il proprietario della fabbrica di cioccolato più famosa al mondo.

Barbie

Il 21 luglio 2023 arriverà in sala Barbie, il film che la regista Greta Gerwig ha realizzato ispirandosi alla famosa bambola giocattolo. Il ruolo della protagonista è affidata a Margot Robbie, mentre Ken avrà le fattezze di un biondissimo Ryan Gosling. Si sa davvero molto poco, ancora, riguardo a questo progetto cinematografico, ma Barbie è schizzato in cima alla lista dei titoli più attesi dopo il rilascio del primo teaser trailer.

Babylon

Il 19 gennaio, in tempo per la stagione dei premi, al cinema arriverà il nuovo film di Damien Chazelle, autore del capolavoro La La Land. La pellicola racconta la Hollywood degli anni Venti, quella del passaggio dal cinema muto al sonoro, seguendo una serie di personaggi disposti a tutto pur di avere la fama. Tra i protagonisti c'è ancora una volta Margot Robbie e un Brad Pitt che si è "lamentato" delle troppe scene di nudo.

Killer of the flower moon

Altro titolo attesissimo dagli amanti della settima arte e in cima alla lista dei film più attesi per il 2023 è Killer of the flower moon, nuova fatica di Martin Scorsese che vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Del film si sa davvero poco, al punto che non si conosce ancora nemmeno una data di uscita, ma è possibile che il film verrà presentato in uno dei festival più importanti.

The killer

Ancora senza una data di uscita, ma molto atteso su Netflix, The Killer è il nuovo film di David Fincher in cui Michael Fassbender interpreta un serial killer che ha una crisi psicologica e sente l'emergere di una coscienza che potrebbe spingerlo a rivalutare tutta la sua esistenza e tutte le sue scelte. Nel cast c'è anche Tilda Swinton.

Jeanne Du Barry

Ancora senza data di uscita e senza ulteriori dettagli, Jeanne Du Barry è il film che si prefigge il compito di portare sul grande schermo la storia della figlia di una sarta che finisce col diventare la favorita del re francese Luigi XV, che è interpretato da Johnny Depp. Jeanne Du Barry rappresenta il primo film che l'attore di Hollywood realizza dopo la vittoria al processo contro l'ex moglie Amber Heard.

Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1

Nell'estate del 2023 Tom Cruise tornerà a vestire i panni dell'agente segreto Ethan Hunt, in un film che già promette acrobazie e scene al cardiopalma. Sulla trama del film non si sa ancora nulla, né è stata comunicata una data di uscita ufficiale. L'unica cosa che si sa di Mission Impossible: Dead Reckoning è che, proprio come avviene negli altri capitoli della saga, Tom Cruise non si tira indietro quando c'è da fare lo stunt di se stesso.