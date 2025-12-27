I film più belli del 2025 e quelli più visti

Il 2025 è stato un anno di qualità per il cinema: in sala, infatti, sono arrivati alcuni film che hanno ottenuto un ottimo riscontro dalla parte della critica di settore, che ne ha applaudito la qualità, la sperimentazione o il coraggio. Pellicole che hanno saputo raccontare un momento storico o anche solo un'emozione capace di coinvolgere il pubblico e che non sono necessariamente quelli più popolari. Ecco allora quali sono i film più belli visti nel 2025 e quelli più popolari.

I film più belli del 2025

Con i dati alla mano di Rotten Tomatoes, il sito aggregatore di recensioni di settore, si può stilare una classifica dei film più belli visti in Italia nel 2025. Si comincia con No Other Choice, il nuovo film del regista coreano Park Chan-wook che ha fatto il suo debutto al Festival di Venezia e arriverà al cinema, con Lucky Red, il primo dell'anno. La storia è quella di un uomo di successo che, da un giorno all'altro, si trova senza lavoro e senza soldi. In una Corea sempre più in crisi lavorativa, il protagonista - l'attore che interpreta il Front Man in Squid Game - sembra non aver altra scelta che eliminare letteralmente i suoi avversari nel suo ambito lavorativo. Amatissimo anche Un semplice incidente, film uscito a inizio novembre dopo essere passato alla Festa del Cinema di Roma. Diretto da Jafar Panahi, il film prende il via quando il protagonista investe per sbaglio un cane, dando il via a una serie di eventi fatti di sangue e vendetta.

Un vero e proprio colpo di scena del 2025 è stato I peccatori, film di genere horror firmato da Ryan Coogler che sembrava un titolo estivo da dimenticare e che invece è un piccolo capolavoro che riscrive il tema del cinema sui vampiri, miscendolo alla tradizione del gangster movie e degli stereotipi degli Stati Uniti del Sud. Il protagonista è Michael B. Jordan che interpreta il doppio ruolo di due gemelli che tornano nella città natale per aprire un locale dedicato solo a persone nere. Un locale che, similmente a Dal tramonto all'alba, diventerà il teatro di una strage, quando i vampiri busseranno alla porta. Sempre i vampiri sono protagonisti di Nosferatu, il film di Robert Eggers che riscrive il film del 1922 di Murnau, dando un nuovo nome al Dracula di Bram Stoker. A interpretare il vampiro transilvano c'è Bill Skarsgaard, mentre la sua amata è Lily Rose Depp. Nel cast del film anche Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e WIllem Defoe. Appartiene sempre all'horror un altro film molto amato: si tratta di The ugly Stepsister, film horror arrivato al cinema per Halloween che racconta una variante della fiaba di Cenerentola. Protagonista, infatti, è Elvira, una ragazza che è pronta a sopportare tutto - violenza e mutilazioni comprese - per essere scelta dal principe in un mondo in cui la bellezza è davvero tutto. Senza dubbio uno dei film più belli visti nel 2025 è Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo capolavoro di Paul Thomas Anderson che vede Leonardo DiCaprio vestire i panni di un rivoluzionario costretto a nascondersi insieme alla figlia (Chase Infiniti) per non morire come altri componenti della sua banda.

A dargli la caccia c'è un terribile (e straordinario) Sean Penn. Nel cast del film anche Benicio Del Toro nei panni di un insegnante di arti marziali, un po' guru e un po' boss del quartiere. Molto bello anche Zootropolis 2, che conferma l'andamento cinematografico del 2025, che ha premiato moltissimo il cinema d'animazione. A distanza di quasi dieci anni dal primo capitolo, il nuovo Zootropolis riporta al cinema la coppia di poliziotti formata dal coniglietto Judy e dalla volpe Nick. Citazionistico e post-moderno, capace di intrattenere e divertire in un caleidoscopio di rimandi, Zootropolis 2 è la dimostrazione che i sequel non sono sempre da demonizzare, almeno non a prescindere.

Tra i sequel che meritano di essere inseriti nella classifica dei film più belli c'è 28 anni dopo, il film con cui Danny Boyle torna nel suo mondo distopico, distrutto da una pandemia che ha trasformato le persone in zombie e che ha costretto i pochi superstiti a ritirarsi su isole o terreni recintati. Il film segue le vicende di un padre (Aaron Taylor-Johnson) che si avventura nel mondo esterno per insegnare al figlio a cacciare e a fronteggiare i nemici. Tuttavia il figlio decide di ripartire per l'esterno con la speranza di trovare una cura per la madre malata (Jodie Comer).Per l'importanza diversa che hanno avuto - da una parte il successo di massa, dall'altra l'urgenza del racconto - citiamo a margine anche K-Pop Demon Hunters e The Voice of Hind Rajab.

I film più visti del 2025

Secondo i dati raccolti da Box Office Mojo, ad aprire la classifica dei film più visti a livello mondiale c'è il film d'animazione cinese Ne Zha 2, che ha raccolto oltre i due miliardi di dollari e che in Italia è uscito grazie a Minerva Pictures con il titolo di Ne Zha 2 - L'ascesa del guerriero di fuoco, dove ha guadagnato poco più di 210mila dollari. A seguire c'è Zootropolis 2, che ha guadagnato a livello internazionale quasi un miliardo e trecentomila dollari. Il ritorno della volpe Nick e della coniglietta Judy è stato un cesso anche nel nostro Paese, dove veleggia ormai verso i sei milioni di incasso. Terza posizione per Lilo & Stich, versione live action dell'omonimo film d'animazione: gli incassi a livello internazionale sono poco oltre il miliardo, mentre in Italia domina con più di nove milioni. Al quarto posto c'è Un film Minecraft, pellicola folle e sopra le righe che vede Jack Black indossare i panni di un uomo capace di creare la sua versione del mondo grazie a un cubo magico in un'altra dimensione e che viene catturato da chi, invece, quel mondo vuole distruggerlo. 958 milioni a livello internazionale e poco più di 5 in Italia: un successo che ha dimostrato quanto il pubblico abbia bisogno soprattutto di spensieratezza e divertimento al cinema, soprattutto in questo periodo storico tutt'altro che facile o stabile. Quinta posizione in classifica per Jurassic World - La rinascita, pellicola che gioca sull'azione e sull'effetto nostalgia e che ha guadagnato 869 milioni di dollari a livello globale, di cui quasi quattro provengono dall'Italia. Seguono l'anime Demon Slayer: kimetsu no yaiba - Il castello dell'infinito con 714 milioni di incassi internazionali e il live action di Dragon Trainer coi suoi 636 milioni di incassi a livello globale e che è andato benissimo anche in Italia, superano di gran lunga i due milioni e mezzo. Ottavo posto per F1, il film ambientato nel mondo della Formula Uno in cui Brad Pitt veste i panni di un vecchio pilota che viene richiamato in pista da un vecchio amico (Javier Bardem) per salvare la sua scuderia dal fallimento.

Il film ha guadagnato 631 milioni di dollari e in Italia ha sfiorato i due milioni. Chiudono la classifica il nuovocon 616 milioni di dollari econ 598 milioni di dollari.