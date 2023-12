Quali sono stati i film più visti del 2023

Con l'avvicinarsi del Capodanno e della fine del 2023 è tempo, come sempre, di bilanci e di scoprire quali sono stati i film più visti dell'anno solare che sta per concludersi. Bisogna però sottolineare che la stagione cinematografica del 2023 è stata fortemente influenzata dagli scioperi degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood, che hanno portato molte pellicole a far slittare l'uscita al 2024, rappresentando dunque un'incognita di cui bisogna tener conto quando si tireranno le somme dell'andamento delle presenze in sala degli spettatori.

C'è ancora domani, il film più visto dell'anno in Italia

Nella stagione che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, secondo i dati raccolti da Cinetel, il film più visto in assoluto è stato C'è ancora domani, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi che è stato scelto come film d'apertura della Festa del Cinema di Roma. Una pellicola ambientata nell'estate del 1946, in un momento cardine per la storia italiana, e incentrata sulla vita di una donna che cerca di tirare fuori il meglio dalla sua vita, nonostante sia alle prese con un marito estremamente violento (uno straordinario Valerio Mastandrea). C'è ancora domani ha battuto numerosi record, diventando uno dei film italiani con maggior incasso di sempre, con un totale di 32.249.958 milioni di euro incassati. In questo modo, C'è ancora domani ha battuto anche Barbie, il lungometraggio diretto da Greta Gerwig e vero fenomeno di massa a livello mandiale, che si ferma al secondo posto con un incasso al 29 dicembre 2023 di 32.122.053 milioni. Il film della Cortellesi, al contrario, non sembra aver esaurito la sua scalata al successo, come dimostra l'aver battuto persino il record de La vita è bella, e diventando anche l'argomento di un articolo dedicato al film e uscito sul New York Times.

Gli altri grandi successi del 2023

Tra i film più visti nel 2023 non poteva certo mancare Oppenheimer, l'ultima fatica di Christopher Nolan che, insieme a Barbie, ha dato origine al fenomeno del Barbienheimer. Il film, come facilmente intuibile dal titolo, racconta la storia dello scienziato Oppenheimer, interpretato da un Cillian Murphy in odore di premio Oscar, e di come il progetto Manhattan lo abbia condotto a diventare il distruttore di mondi. Il film si piazza al terzo posto con un incasso di 27.976.039 milioni di euro. A seguirlo, con un incasso di poco maggiore ai venti milioni, c'è Super Mario Bros - Il film, che prima dell'estate era stato il film con il maggiore incasso della stagione. A seguire, nella classifica dei film più visti della stagione tra quelli usciti in questo anno solare, ci sono tutti remake (come il deludente La sirenetta) o sequel, come nel caso di Fast X (11.824.981 milioni), Guardiani della galassia - Vol. 3 (10.915.351 milioni) e Assassinio a Venezia. A chiudere, al momento, la classica c'è la recente uscita Napoleon, che entra in top 10 con il suo incasso (ad oggi) di 7.213.550 milioni. Ottimo debutto anche per Wonka, che in circa una settimana di programmazione è entrato nella top 10 dei film più visti nel 2023.