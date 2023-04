Tutti i film da vedere al cinema durante queste vacanze di Pasqua

Sebbene, in ambito cinematografico, la Pasqua non abbia lo stesso peso del Natale, ci sono comunque molti titoli in uscita nelle sale che potrebbero essere delle alternative interessanti per passare il pomeriggio o la serata della domenica pasquale. Tra i film da vedere al cinema a Pasqua ci sono titoli che vanno bene per qualsiasi palato: dal cinema d'autore, a quello di puro intrattenimento, dalle storie vere alle trasposizioni che permettono ai capolavori letterari di tornare a vivere fuori dalla loro epoca. Ecco allora una lista di cinque film imperdibili in uscita durante il periodo pasquale.

Film da vedere a Pasqua al cinema

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Tratto dall'omonimo gioco di ruolo ambientato nei Forgotten Realms, Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è un film di intrattenimento puro, perfetto per passare un pomeriggio al cinema, anche coi più piccoli. La storia è quella di Elgin (Chris Pine), un liutaio che non crede più nella sua missione e che, dopo la perdita della moglie, si è dedicato a piccoli furti e crimini, insieme all'aiuto dell'amica Holga (Michelle Rodriguez). Quando però si profila all'orizzonte la possibilità di rubare una reliquia sacra che potrebbe cambiare il suo destino, Elgin decide di provare il tutto per tutto. Tradito da un suo compagno (Hugh Grant) che gli ruba anche l'affetto della figlia, Elgin dovrà fare di tutto non solo per uscire di prigione, ma anche per evitare che un terribile piano dei Maghi Rossi arrivi a compimento.

Il ritorno di Casanova

Tra i film da vedere al cinema il giorno di Pasqua c'è anche l'ultima fatica di Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova. La pellicola segue la storia di Leo Bernardi (Toni Servillo) un regista che non vuole arrendersi al trascorrere del tempo e alle inevitabili sfide date da un media in continua evoluzione. In cerca di un successo che possa confermare e rilanciare la sua carriera, il regista decide di dedicarsi a un progetto ambizioso, decidendo di portare sul grande schermo il Casanova di Arthur Schnitzler. Ben presto, però, nella costruzione di questo Casanova (Fabrizio Bentivoglio), il regista si rende conto di star guardando in realtà se stesso, un uomo un po' in là con gli anni che non ha più una vera passione a guidarlo. Ci sarà bisogno di un viaggio verso Venezia per trovare un modo per riappropriarsi della propria esistenza.

Air - La storia del grande salto

Diretto da Ben Affleck, Air - La storia del grande salto è una pellicola incentrata su eventi realmente accaduti, che riguardano la collaborazione tra un giovanissimo Michael Jordan e la divisione dedicata al basket del marchio Nike. In una storia fatta di talento e sacrifici, ma anche di determinazione a emergere, il film con Matt Damon, Viola Davis e lo stesso Ben Affleck racconta il lancio delle Air Jordan, che hanno rivoluzionato tanto il mondo dello sport quanto la cultura pop del Novecento.

I tre moschettieri: D'Artagnan

Tratto dal romanzo capolavoro di Alexandre Dumas, I tre moschettieri: D'Artagnan rappresenta il primo capitolo di una dilogia che affronta le avventure del giovane guascone D'Artagnan (François Civil), che sogna di diventare un Moschettiere del Re sotto Luigi XIII (Louis Garrell). Arrivato a Parigi, senza sapere di essere stato testimone di un complotto per far entrare la Francia in guerra, il giovane spadaccino incrocia la strada di tre moschettieri leggendari: Athos (Vincent Cassell), Porthos (Pio Marmai) e Aramis (Romain Duris). L'incontro non avviene sotto la migliore delle stelle, dal momento che D'Artagnan riesce a sfidare tutti e tre, ma ben presto i quattro uomini si troveranno coalizzati per sventare un diabolico piano del Cardinale Richelieu che, con l'aiuto di Milady (Eva Green), vuole prendere il potere.

La chiamata dal cielo

Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, La chiamata dal cielo è l'ultimo film - uscito postumo - del regista coreano Kim Ki-Duk. La pellicola è incentrata sull'incontro tra due persone, un uomo e una donna, che si gettano a capofitto in una storia d'amore. Il regista coreano, che non si è mai tirato indietro davanti al lato oscuro e perturbante dell'essere umano, racconta una discesa lenta e folle in un girone infernale fatto di co-dipendenza e ossessione, dove l'amore si trasforma in una tortura vera e propria, in estremi fatti di violenza e minacce.