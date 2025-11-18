Gli illusionisti fanno la magia

Ci voleva una magia per rilanciare il botteghino italiano, sperando non sia solo un'illusione. Parte molto bene, decisamente sopra le attese, L'illusione perfetta Now You See Me Now You Don't, che debutta non solo prima, ma con ben 1.259.508 euro. Il terzo capitolo della saga sui maghi del crimine illusionisti fa meglio dei precedenti episodi e trascina il box office italiano a un +7% rispetto a sette giorni fa. Un film perfetto per evadere dalla quotidianità e lasciarsi incantare da questo continuo gioco di prestigio che il cast carismatico sa mettere in scena. Sale sul podio, dietro Dracula L'amore perduto, anche Il maestro, altra novità del fine settimana su grande schermo. La pellicola (che tali non sono più), trascinata anche dai successi di Sinner, su un istruttore di tennis (Favino) che deve allenare un giovanissimo campione (per il padre), è partita terza con 692.081 euro, discreto risultato di questi tempi.

Bisogna scendere fino al settimo posto per trovare la terza new entry, ovvero The Running Man, adattamento dal ritmo elevato di un romanzo (L'uomo in fuga) di Stephen King (con pseudonimo Richard Bachman), con un incasso di 317.187 euro. Infine, nonostante due soli giorni di programmazione, è entato in top ten (nono posto) il cartone Paw Patrol - Missione Natale, grazie a 160.782 euro.