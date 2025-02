Jeff Bezos rivoluziona James Bond: voto social sul prossimo 007

Ascolta ora 00:00 00:00

Jeff Bezos, proprietario dei diritti cinematografiche di 007 (pagati un miliardo di dollari, mica pizza e fichi, ai produttori storici del franchise per Barbara Broccoli e Michael Wilson), vuole passare all’azione, al ciak si gira. E si è scatenato il solito piagnisteo: le polemiche woke da una parte che lo vorrebbero nero o della comunità LGBTQ (come se ci fosse una tessera, che non ha neppure Kevin Spacey), da James Bond a James Woke insomma, e dall’altra le polemiche di chi teme lo snaturamento del personaggio originale, che per la verità era già stato snaturato e pettinato rispetto a quello dei romanzi di Ian Fleming.

Un miliardo di dollari pagati per l’agente segreto più famoso del mondo da aggiungere agli otto pagati tre anni fa per l’acquisto di MGM. Quindi chi sarà il prossimo James Bond? Sarà bianco, sarà nero, Sarah Ferguson? Uno che dovrebbe reggere il confronto con Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosman e Daniel Craig (per me Sean Connery è imbattibile). Jeff ha semplicemente indetto un referendum digitale, chiedendo ai suoi follower di Instagram chi vorrebbero come 007.

La maggioranza non ha dubbi: Henry Cavill. A voi piace? Boh, dipende in fondo da come sarà il film. E penso ne vedremo molti, e anche serie su Amazon, Bezos non butta via i soldi e il franchise era un po’ fermo a causa dei veti di Wilson e della Broccoli (non riuscirono a convincerli neppure Quentin Tarantino e Christopher Nolan).

Quest’ultima teme un’americanizzazione del personaggio (suvvia, James Bond mica è Swann della Recherche di Proust), e si sente “devastata”. Io credo che abbiamo liberato 007, e che la Broccoli devastata con mezzo miliardo di dollari saprà come consolarsi.