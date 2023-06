John Malkovich: "Così interpreto un serial killer dalla mente diabolica"

L'avvincente ricerca di un assassino imitatore porta i detective Jake (Martin Lawrence) e Marty (Melissa Roxburgh) a chiedere aiuto a un pericoloso serial killer incarcerato e dalla mente diabolica (John Malkovich) che li attirerà in un gioco contorto e pieno di suspense. Da qui prende le mosse "Mindcage - Mente Criminale", il thriller diretto da Mauro Borrelli da oggi in sala con Notorious Pictures. Un'opera arricchita con elementi ancestrali suggestivi che portano lo spettatore in un'affascinante cornice dark: "Mi sono trovato in situazioni visive simili. Mauro, il regista, è una persona molto visiva e il suo lavoro è ricco di sfumature e pittorico" , le parole di John Malkovich, mentre per Lawrence si è trattato di una grande opportunità: "Non ho mai avuto l'opportunità di fare davvero un dramma. Così, quando ho letto questo film, è stato perfetto perché è un dramma vero e proprio. È questo che mi ha attratto".

Il regista Borrelli ha inserito un elemento fantastico, frutto della sua natura di artista e di pittore: da qui è arrivato il personaggio dell'Artista, criminale inquietante che ha trasformato la sua vittima in un'opera d'arte. E c'è anche un eroe femminile, interpretata da Melissa Roxburgh, la celebre Michaela Beth Stone nella serie tv statunitense di successo "Manifest": "Ciò che mi è piaciuto molto di 'Mindcage - Mente Criminale' è che ha molte somiglianze con il classico 'Il silenzio degli innocenti', ma quasi lo ribalta. È più incentrato sulla psicologia di ogni personaggio all'interno di questa storia e sui giochi che vi ruotano attorno, piuttosto che sull'omicidio vero e proprio".

Come rivelato da Borrello, il primo attore ad essere stato contattato è stato proprio John Malkovich, individuato come profilo ideale per l'Artista sopra citato, un intellettuale malvagio e subdolo, una specie di Re Lear: "Ho sempre chiesto al regista se volesse un look particolare. E lui aveva delle idee molto specifiche" . Apprezzato sul set per talento, umiltà e gentilezza, l'attore ha tenuto a spendere delle belle parole per i due coprotagonisti: "Melissa è una eccellente giovane attrice. È molto disciplinata. Molto, molto brava" . Poi su Martin Lawrence: "Penso che molti comici possano essere ottimi attori. Martin è una scelta eccellente per questo".