Joker, Mission:Impossible e gli altri film da non perdere stasera in tv

Quali sono i film da non perdere stasera in tv? Come avviene ormai quasi quotidianamente, i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre cercano di offrire sempre almeno quattro o cinque film in prima serata per incanalare l'attenzione e la curiosità dei cinefili che così non cercheranno riparo sempre e solo sulle piattaforme streaming come Netflix o Prime Video. Vediamo, allora, quali sono i titoli da non perdere questa sera in televisione.

Tutti i titoli da vedere stasera in tv

Joker

Il primo appuntamento, tra quelli disponibili stasera in tv, è quello delle 21.21 su Italia 1, dove va in ondaJoker, splendido film diretto da Todd Phillips che punta a sondare la cosiddetta ''origin story'' di uno dei maggiori antagonisti di Batman. Il Joker del titolo è interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix, un uomo affetto da una malattia che lo spinge a ridere anche nei momenti meno opportuni e che si sente abbandonato dalla società e dalle istituzioni rappresentate dalla famiglia Wayne. Ben presto la sua condizione mentale, così come la sua rabbia e il peso dei soprusi subiti, lo spingeranno a sviluppare una vena violenta che rischia di distruggere ogni cosa.

Mission: Impossible

Ethan Hunt, ormai, è un nome che va di pari passo con la storia del cinema. Il personaggio interpretato da Tom Cruise è diventato il simbolo di un certo tipo di cinema d'azione che chiede allo spettatore una sospensione dell'incredulità via via maggiore. Diretto da Brian De Palma e disponibile questa sera alle 21.11 sul canale 20 Mediaset, Mission: Impossible è il primo capitolo della saga cinematografica incentrata su un agente segreto, appartenente a un'agenzia ancora più segreta, che si troverà a dover combattere per dimostrare il proprio lavoro e soprattutto salvare la sua vita e quella di coloro che gli sono stati affidati. La saga di Mission:Impossible è famosa anche perché è quella che ha dato a Tom Cruise la possibilità di sfidare il proprio corpo, con azioni stunt davvero pericolose.

Il profumo del mosto selvatico

Il profumo del mosto selvatico è un film ascrivibile nel genere del melodramma che racconta la storia di un gentile venditore di cioccolatini che dopo essere sopravvissuto agli orrori della guerra decide di intraprendere un cammino attraverso il Paese per lasciarsi alle spalle la fidanzata che non sembra provare più nulla per lui. Durante il viaggio, l'uomo (interpretato da Keanu Reeves) incontra una donna che è appena stata abbandonata dal compagno e che non sa come dire al padre (Giancarlo Giannini) di essere in attesa di un figlio. Il protagonista, allora, accetta di fingere di essere il suo fidanzato, per aiutarla in questo momento delicato. L'ingresso nella famiglia sarà per il nostro eroe un ingresso in un mondo caloroso, affascinante, che lo spinge a riprovare sentimenti di cui non si sentiva più in possesso. Il film va in onda questa sera alle 21.30 sul canale La7d

Shall we dance?

L'ultimo film che vi consigliamo di vedere stasera in tv è Shall we dance? che andrà in onda alle 21.25 su La5. La storia è quella di John Clarke (Richard Gere), un avvocato di successo che però è profondamente annoiato dalla sua quotidianità, al punto da accettare subito l'invito di una maestra di ballo (Jennifer Lopez) di iscriversi a un corso di ballo di sala. Le lezioni sembrano dare nuovo vigore all'uomo, che finalmente ha qualcosa di nuovo da fare, mentre la sua amicizia con la sua insegnante porta a galla un passato niente affatto facile.

