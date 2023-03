Lady Gaga struccata e con i jeans strappati: la canzone a sorpresa agli Oscar 2023

Che sia un’artista talentuosa e fuori dagli schemi su questo non c’è alcun dubbio. Dai tempi di Poker Face, Lady Gaga è stata la cantante che ha ridefinito il concetto di pop idol. Estrema nel look ma con la voglia di entrare a gamba tesa nella storia della musica, nel tempo è stata capace di attraversare gli anni 2000 innovando sempre se stessa e ampliando i suoi orizzonti. Oltre che cantante è anche attrice. È stata una vampira nella stagione 5 di American Horror Story, ed è stata la protagonista indiscussa di A Star is Born, film campione di incassi in cui ha recitato al fianco di Bradley Cooper e dove ha trionfato nel 2019 agli Oscar nella categoria Miglior Canzone con Shallow. I successi non sono di certo terminati, infatti alla cerimonia dell’Academy appena conclusa, Lady Gaga ha scritto un’altra pagina esaltante della sua carriera.

Non era prevista una sua partecipazione alla premiazione, dato che l’artista ha confermato più volte di essere oberata di lavoro e impegnata nelle riprese del sequel di Joker (che dovrebbe arrivare nelle sale dal prossimo anno) invece è arrivata lo stesso sul red carpet, illuminando la serata. Lady Gaga ha questo potere: riesce sempre a brillare in qualsiasi tipo di occasione. Ma non è tutto. Oltre alla sua presenza sul red carpet, è apparsa a sorpresa anche sul palco della cerimonia per cantare la sua ultima hit. Ed è stata subito una standing ovation. Era in gara anche lei per la sua Hold my hand, canzone che fa parte della colonna sonora di Top Gun: Maverick, una ballad romantica e di grande impatto. Non si è portata a casa la statuetta, vinta da Maragadha Mani e Chandrabose per Naatu Naatu dalla colonna sonora del film RRR, ma ha comunque rubato la scena.

Accompagnata solo da una chitarra e da un pianoforte, l’artista ha eseguito una versione essenziale della sua ultima canzone che, da quasi un anno, sta spopolando in classifica. È apparsa sul palco con un vestito elegante di colore nero, lo stesso con cui ha calcato il carpet, per spogliarsi poi del superfluo e cantare senza trucco e in jeans e maglietta. La sua voce, intensa e profonda, è stata la protagonista indiscussa. "Abbiamo tutti bisogno di eroi – afferma poco prima di intonare Hold my Hand - Trova il tuo eroe dentro di te. Potresti scoprire che sei tu stesso il tuo eroe, anche se dentro sei a pezzi". Che sia un chiaro riferimento sa qualcosa di particolare? Nessuno può dirlo. Sta di fatto che sui social (e alla cerimonia) tutti sono ammaliati da Lady Gaga e dalle note di una canzone che, ormai, è un vero e proprio cult.