Il sequel di Joker diventa un musical e spunta la partecipazione di Lady Gaga

Si tratta ancora un rumor eppure la notizia ha fatto già il giro di tutte le testate giornalistiche american e non. Ad oggi è un dato di fatto che nei cinema arriverà il sequel di Joker, film stand-alone del 2019 ma legato ai fumetti della DC che ha riletto in una chiave più intimistica l’origin story sul celebre villain di Batman. Sono passati tre anni da quando la pellicola è arrivata nelle sale cinematografiche, convincendo critica e pubblico, nel mezzo ci sono ancora tante illazioni ancora tutte da confermare, ma, come riportano i giornali americani, la sceneggiatura di Joker 2 è pronta. Infatti, qualche giorno fa, Joaquin Phoenix ha pubblicato una foto sui social in cui, con uno sguardo attento, si accinge a leggere la prima bozza. Questa, però, non è l’unica novità sul film.

Secondo le prime indiscrezioni pare che nel sequel, intitolato Joker: Folie à Deux, verrà presentato il personaggio di Harley Quinn. Nei fumetti è la folle ma innamoratissima compagna di Joker. Non è la prima volta che fa il suo debutto sul grande schermo, dato che Margot Robbie ha prestato il suo volto per il personaggio nei due film di Suicide Squad e anche in uno spin-off che, però, è stato molto criticato dai fan. Qui si promette qualcosa di diverso dato che, nelle intenzioni della Warner Bros. e dei sceneggiatori, c’è la voglia di trasformare il film in un musical. Pare che siano già partiti i casting e le prime voci fanno pensare che Lady Gaga sia in lista per ottenere il ruolo. L’attrice che è uscita praticamente a pezzi dopo la sua interpretazione in House of Gucci, resta comunque sulla cresta dell’onda, dato che ha curato la colonna sonora per Top Gun: Maverik e gode ancora di un discreto successo grazie all’Oscar vinto per A Star is Born. Per ora si tratta di un semplice rumor, ma da quel che sembra, Lady Gaga potrebbe essere la scelta ideale per interpretare Harley Quinn. Non resta che aspettare i risvolti.

Sta di fatto che i fan di Joker non hanno preso di buon occhio la notizia. Com’è possibile trasformare un film di questa portata in un musical? Ai posteri l’ardua sentenza. Quando il Joker di Todd Phillips è arrivato nelle sale ha catalizzato su sé l’attenzione. Non solo ha convinto il pubblico, racimolando ben un miliardo dollari di incassi in tutto il mondo, ma ha stregato anche la critica, arrivando agli Oscar con sei statuette e vincendone due. Senza contare il bagno di folla al Festival del cinema di Venezia.