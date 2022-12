Book Club, il film con Jane Fonda in cui l'amore non ha età

Book Club - Tutto può succedere è il film del 2018 diretto da Bill Holderman che va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. La pellicola, diretta da un vero e proprio esordiente, ha avuto talmente successo da aver reso possibile un sequel con il cast originale che è stato girato in Italia e che dovrebbe uscire nel 2023.

Book Club - Tutto può succedere, la trama

Carol (Mary Steenburgen) è una donna sposata da anni con il grande amore della sua vita, Bruce (Craig T. Nelson), ma la vita sessuale della coppia sembra essersi spenta, e Bruce sembra più interessato ai motori che alla moglie. Sharon (Candice Bergen) è un giudice federale che sta ancora cercando di superare il suo divorzio e l'umiliazione che ne è conseguita, che decide di iscriversi a un sito di incontri. Vivian (Jane Fonda) è una donna bella e ricca, che cambia uomini con la stessa facilità con cui altre cambiano borsa. Dietro questa vita libertina si nasconde forse la paura di impegnarsi, di arrendersi all'amore. Ma quando in città torna l'ex amante Arthur (Don Johnson) la quotidianità della donna viene sconvolta. Infine, Diane (Diane Keaton) è una vedova che deve subire le preoccupazioni delle figlie che sono preoccupate nel sapere la madre da sola dall'altra parte del mondo. Ma Diane è ancora allegra e in salute e l'incontro con il pilota Mitchell (Andy Garcia) sembra sottolineare questo assioma. A unire queste quattro storie c'è la forte amicizia che lega le quattro donne: un'amicizia più che ventennale, che le ha spinte addirittura a creare un vero e proprio bookclub. E quando le loro riunioni cominciano a ruotare intorno alla saga di Cinquanta sfumature di grigio di E.L. James tutte e quattro cominciano a comprendere di dover dare voce ai propri desideri.

L'amore nella terza età

Era il 2003 quando in sala arrivò Tutto può succedere, una commedia romantica che vedeva come protagonisti Jack Nicholson e Diane Keaton. In una Hollywood ancora piena di pregiudizi e ipocrisie, il film rischiò di non vedere la luce perché secondo la 20th Century Fox i due attori scelti per apparire nel film di Nancy Meyers erano troppo anziani per essere credibili come personaggi in cerca del vero amore. Una dichiarazione, questa, che sembrava stendere un velo su tutte le relazioni sentimentali oltre i cinquanta anni, come se, arrivati a una certa età non si avesse più bisogno o desiderio di trovare la persona giusta. A dispetto delle credenze dello studio di produzione, Tutto può succedere ebbe molto successo e aprì le porte ai film che ponevano al centro del racconto storie d'amore con protagonisti che avevano superato la maggiore età da molto tempo. Nel 2008, ad esempio, arriva al cinema Mamma mia!, un vero e proprio riscatto per le sessantenni, in cui la protagonista (Meryl Streep) ritrova l'amore in età avanzata, come fanno anche le sue amiche. Sempre Meryl Streep, nel 2009, torna protagonista in una storia d'amore nella terza età con È complicato, pellicola diretta sempre da Nancy Meyers, in cui una donna scopre sia il vero amore che una relazione sessuale dopo i sessanta.

Con questi importanti avi alle spalle, Book Club - Tutto può succedere si è senza dubbio trovato la strada spianata quando è arrivato al cinema, con un pubblico che, nel corso degli anni, aveva dimostrato di amare le storie d'amore a prescindere dall'età dei protagonisti. Come si legge sul sito di Coming Soon, il regista Bill Holderman era al suo esordio dietro la macchina da presa di un film di finzione. Tuttavia, la presenza di un cast davvero d'altissimo livello gli ha dato l'opportunità di raccontare una storia incentrata proprio sulla terza età e sull'amore in questa fase della vita. La "rivoluzione" di questo film non sta tanto nell'aver sfatato il mito che dopo i cinquanta amore e sesso sono capitoli chiusi nella vita di un essere umano, ma aver dato voce al desiderio carnale e a tratti lussurioso che non si estingue con l'età anagrafica, presentando Book Club - Tutto può succedere come una versione agée di Sex and The City. Da questo punto di vista è emblematica la scelta di Cinquanta sfumature di grigio come libro del book club: un romanzo che parla proprio di risveglio sessuale e sebbene Christian Grey e Anastasia siano personaggi adulti ma comunque giovani, il messaggio di fondo è quello di non abbandonare mai né il proprio bisogno di amore, né quello più strettamente carnale. E, ancora una volta, il pubblico ha dimostrato di non aver alcun problema nel vedere storie d'amore con personaggi che non rientrano negli standard - ormai statici e stantii - della Hollywood dorata.