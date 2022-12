L'attimo fuggente, l'inno di una generazione nel film con Robin Williams

L'attimo fuggente è il film del 1989 diretto da Peter Weir che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola entrata di prepotenza nell'immaginario collettivo, cooperando a rendere Robin Williams un volto molto amato del grande schermo e un attore a cui il pubblico si è affezionato a tempo di record. Come si legge su Coming Soon il film è tratto da esperienze realmente vissute dallo sceneggiatore Tom Schulman nella Montgomery Bell Academy di Nashville.

L'attimo fuggente, la trama

Il professor John Keating (Robin Williams) è un insegnante di letteratura che viene richiamato nel prestigioso collegio maschile nel Vermont che aveva frequentato da studente. Il suo approccio alla materia e il suo rapporto con gli studenti rappresentano una vera e propria ventata d'aria fresca tra le fredde mura di Welton. Il professor Keating non segue le leggi della scuola, né la rigida disciplina che regna nelle aule. Il suo atteggiamento fa sì che l'insegnante diventi un modello per il giovane Neil (Robert Sean Leonard), erede di una famiglia facoltosa che sogna però di diventare un attore. L'influenza di Keating colpisce anche Todd (un giovanissimo Ethan Hawke), ragazzo timido che sembra non trovare il proprio posto nel mondo. Inoltre, il modo in cui John Keating insegna letteratura spinge molti studenti a creare una società segreta, la società dei Poeti Estinti. Quando però la tragedia bussa alla porta del Welton, John Keating è proprio il primo a finire nella rete dei sospetti del preside Nolan (Norman Lloyd).

La spiegazione del film