Lezioni di piano fa 30 anni: 5 curiosità sul film cult di Jane Campion

Ada McGrath (Holly Hunter) è una donna muta, vedova e con una figlia (Anna Paquin) che deve sposare uno sconosciuto possidente terriero (Sam Neill) per convenienza familiare. Si trasferisce con lui in un'isola sperduta in Nuova Zelanda. Ma non le è concesso di suonare il piano, sua unica consolazione… 19 maggio 1993, esattamente trent’anni fa la prima di un film che ha scritto pagine importanti della storia del cinema: “Lezioni di piano”, regia di Jane Campion.

Un dramma sentimentale atipico, a tratti forse manierista, ma in grado di lasciare il segno in ogni sequenza. Ispirata ad un libro di Jane Mander, la storia è misteriosa, violenta, sensuale. Impossibile non riconoscere la firma della regista neozelandese, qui al suo terzo film e di diritto nell’Olimpo della settima arte. Decine e decine i premi raccolti in giro per il mondo, a partire dalla Palma d’oro a Cannes e i tre Oscar su otto candidature. Questa ricorrenza ci consente di andare a scoprire 5 curiosità che forse non conoscete.

Jane Campion nella storia di Cannes

Il cammino di “Lezioni di piano” è iniziato al Festival di Cannes, dove Jane Campion ha scritto la storia. Il suo film ha vinto la Palma d’oro per il miglior film ex aequo con “Addio mia concubina” di Chen Kaige e le ha permesso di diventare la prima regista donna ad assicurarsi il premio più importante sulla Croisette. Negli ultimi trent’anni solo un’altra donna è riuscita in tale impresa: parliamo di Julia Ducournau con lo straordinario “Titane”.

Il record di Oscar superato da Mad Max: Fury Road

Tra i tanti record inanellati da “Lezioni di piano”, uno gli è stato recentemente strappato. Fino al 2016, il film di Jane Campion è stato il lungometraggio australiano con il maggior numero di Oscar vinti, ovvero tre: miglior attrice a Holly Hunter, miglior attrice non protagonista ad Anna Paquin e migliore sceneggiatura originale. Sette anni fa, però, è arrivato “Mad Max: Fury Road”: sorpasso inevitabile con ben sei statuette (miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro).

L'Oscar... nascosto

Tra cinque mila candidati, è stata scelta lei per il ruolo di Flora McGrath. Nessuna esperienza di recitazione in precedenza, ma una grande naturalezza. Anna Paquin ha sorpreso tutti in “Lezioni di piano”, tanto da vincere il premio Oscar alla miglior attrice non protagonista ad appena 11 anni, diventando la seconda più giovane vincitrice nella storia dell’ambito riconoscimento cinematografico dopo Tatum O’Neal. E la curiosità riguarda proprio l’Oscar: per evitare di rispondere sempre alle stesse domande, ha deciso di nascondere la statuetta in un armadio della sua camera da letto, lontano dal potenziale interesse di amici e conoscenti.

L'ultimo film visto da Kurt Cobain

Tra le curiosità su “Lezioni di piano” ce n’è una piuttosto triste e riguarda Kurt Cobain. Secondo quanto confidato dalla moglie Courtney Love, il film diretto da Jane Campion è stato l’ultimo film visto al cinema dal leader dei Nirvana: il rocker, il giorno prima di togliersi la vita, è andato al cinema con un paio di amici.

Holly Hunter e il ruolo della vita "grazie" a Sigourney Weaver

Holly Hunter ha stregato tutti per la sua interpretazione di Ada, ma Jane Campion non aveva pensato a lei inizialmente per quel ruolo. La regista ha contattato l’agente di Sigourney Weaver per proporre il ruolo. L’attrice, però, aveva reso nota la sua volontà di prendersi una pausa per passare più tempo con la figlioletta. L’intuizione decisiva è stata farina del sacco dell’agente, Steve Dontanville: è stato lui a chiedere alla Campion di prendere in considerazione la Hunter. Il resto è storia.